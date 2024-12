Nad Sýrií se vznáší hrozba nové invaze

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , The Wall Street Journal , Reuters , Al-Monitor , The New York Times , Deutsche Welle , ČTK

U hranic se Sýrií se shromažďují turečtí vojáci a technika, píše list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož může být invaze na spadnutí. Kurdové prosí o pomoc i budoucího prezidenta USA Donalda Trumpa. Turecko roky okupuje část Sýrie a ohání se ochranou před „teroristy“. Právě kurdské milice přitom porazily s pomocí Západu Islámský stát (IS) a brzdí jeho vzkříšení. Nad jejich autonomií teď visí otazníky. S příchodem nového režimu v Damašku vliv Ankary značně posílí, míní experti.

Američtí představitelé a blízkovýchodní analytici se podle listu The New York Times shodují, že Turecko bude mít za nového režimu v režii sunnitských islamistů v zemi obrovský vliv, zatímco podpora kurdských skupin naopak zeslábne. „Nyní, když Asadův režim skončil, jsou (Kurdové) stlačeni mezi syrské arabské skupiny a Turecko, přičemž jediným spojencem jsou USA,“ konstatuje v komentáři Deutsche Welle.

Ankara ale považuje milice YPG za teroristickou organizaci a kurdská samospráva v Sýrii je jí mnoho let trnem v oku. Turecko má YPG za prodlouženou ruku Strany kurdských pracujících (PKK). Ta vede od osmdesátých let minulého století ozbrojený boj za autonomní Kurdistán, který si vyžádal desetitisíce mrtvých. Podle Ankary stála PKK například za říjnovým útokem na sídlo tureckého leteckého výrobce na předměstí turecké metropole.

Podle amerických zdrojů nyní Turecko začalo shromažďovat vojenské síly u Kobani. Město s kurdským obyvatelstvem se nachází u turecko-syrské hranice a v roce 2014 ho obléhal IS. Turecko v té době čelilo mezinárodní kritice, protože to vypadalo, že stojí de facto na straně džihádistů.

Není přitom jasné, zda by se to týkalo i šéfa SDF Mazlúma Kobaniho, který byl řadu let vysoce postaveným představitelem PKK. Kobani se těší silné podpoře v zóně spravované Kurdy, a navíc je předním spojencem USA v oblasti, přičemž jeho nahrazení by mohlo ohrozit koaliční operace v Sýrii, uvádí al-Monitor.

V PKK, kterou považují za teroristickou i Spojené státy či Evropská unie, působili i další klíčoví představitelé YPG, SDF či správy DAANES, což Ankara považuje za důkaz, že syrští Kurdové představují pro Turecko existenční hrozbu – přestože Turci jednali s těmi samými činiteli v době, kdy probíhala mírová jednání s PKK, tedy do roku 2015, upozornil al-Monitor.