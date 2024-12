Izraelští vojáci na syrské části hory Hermon zřejmě stráví celou zimu

Izraelská armáda se připravuje na to, že v nově obsazené demilitarizované zóně na Golanských výšinách zůstane celou zimu. Vojákům to nařídil ministr obrany Jisra'el Kac. Jeruzalém tento krok označuje za preventivní a dočasný. Polovinu obyvatelstva Golan tvoří Drúzové, kteří mají příbuzné právě i v Sýrii.

„Ano, je to válečná oblast, ale je to naše půda. Nikam neodejdeme. Budeme tu navždy budovat domov pro naše děti a vnuky,“ říká drúzský obyvatel Golanských výšin Alí. Hranice na výšinách nerozděluje jen státy a armády, ale i etnika a rodiny. Alí má v Sýrii vzdálené příbuzné, s nimiž je v kontaktu jen díky internetovým aplikacím.

Demilitarizovaná zóna na Golanech byla vytvořena před padesáti lety po jomkipurské válce. Ačkoliv po celou dobu Izrael a Sýrie byly formálně ve válečném stavu, hranice zůstávala sice neprostupná, ale klidná. To už ale neplatí.

Izraelci obsadili i dosud syrskou polovinu masivu Hermon, který se tyčí do výšky skoro tří tisíc metrů. Kac armádě nařídil, aby se připravila na to, že tam stráví celou zimu. „Vzhledem k tomu, co se děje v Sýrii, má naše kontrola vrcholu hory Hermon mimořádný bezpečnostní význam,“ tvrdí ministerstvo obrany.