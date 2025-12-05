Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo údajných pašeráku drog


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda v noci na pátek oznámila, že provedla další útok na plavidlo, které podle ní sloužilo pro pašování drog. Úder zabil čtyři lidi, uvedla armáda na sociální síti X. V uplynulých měsících americké ozbrojené síly provedly řadu podobných úderů, které vláda odůvodňuje snahou zastavit pašování omamných látek do Spojených států.

Podle armády plavidlo, na které zaútočila ve čtvrtek, provozoval jeden z drogových kartelů, které Spojené státy označily za teroristickou organizaci. „Čtyři muži, narkoteroristé, na palubě plavidla byli zabiti,“ uvedla armáda. Podle ní tajné služby potvrdily, že plavidlo převáželo nelegální drogy a nacházelo se „na dobře známé trase pro pašování drog ve východní Tichomoří“.

Podle agentury AFP americké údery na plavidla, které údajně převáží drogy, zabily v uplynulých měsících nejméně 85 lidí. Údery se ve větší míře dějí v Karibiku, kde Spojené státy navýšily svou vojenskou přítomnost a vyslaly do oblasti i svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford. Navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku zvýšilo napětí s Venezuelou. Podle agentury AFP Washington stále nepředložil jasné důkazy o vazbách mezi zasaženými plavidly a organizovaným pašováním drog.

Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média
Americký ministr obrany Pete Hegseth

