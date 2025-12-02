Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, New York Times

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů poté, co v září přežili první úder amerických vojáků na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahům proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy. Napsal to server listu The New York Times (NYT).

Případ vzbuzuje kontroverze, protože zabití mužů, kteří v tu chvíli nepředstavovali žádnou hrozbu, je podle odborníků i části amerických politiků válečným zločinem.

Přestože americký Kongres žádnou válku nevyhlásil, tvrdí administrativa prezidenta Donalda Trumpa, že je ve válce s gangy pašeráků drog. Při útocích v Karibiku a Tichém oceánu na lodě, o nichž tvrdí, že pašují drogy, už americká armáda od září zabila přes osmdesát lidí.

Možný válečný zločin, říkají o útoku na venezuelskou loď zákonodárci USA
Válečná loď, ilustrační snímek

Část právníků zpochybňuje legalitu všech těchto útoků, největší pozornost ale nyní média i politici věnují úplně prvnímu z nich z 2. září. Americká raketa tehdy zasáhla venezuelské plavidlo, nejméně dva lidé úder přežili a nacházeli se poté ve vodě. Následný americký útok je poté zabil.

Experti, s nimiž mluvil NYT, upozorňují, že je válečným zločinem zabít nepřátele, kteří jsou vyřazeni z boje. Do této kategorie patří bojovníci, kteří se vzdali nebo jsou bezbranní a nepředstavují žádnou hrozbu. „Například rozkazy střílet na trosečníky by byly zjevně nezákonné,“ konstatuje také příručka Pentagonu o válečném právu, která zdůrazňuje, že vojáci musí odmítnout vykonat zjevně nezákonné rozkazy.

Pět amerických činitelů NYT řeklo, že Hegseth nařídil úder, který zničí plavidlo a zabije lidi na jeho palubě. Jeho příkaz ale konkrétně neřešil možnost, že první raketa nesplní oba cíle. Následné útoky, které zabily přeživší a potopily loď, pak nařídil admirál Frank Bradley. Hegseth v pondělí uvedl, že za jeho „bojovými rozhodnutími“ stojí.

Případem se zabývají výbory pro ozbrojené složky v americkém Senátu i Sněmovně reprezentantů. Přesvědčení, že následný útok dosahuje úrovně válečného zločinu, dal už dříve v televizi CBS najevo demokratický senátor Tim Kaine. „Je zřejmé, že pokud k tomu došlo, bylo by to velice vážné, a souhlasím s tím, že by šlo o nezákonný čin,“ řekl také republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Turner.

Výběr redakce

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

11:56Aktualizovánopřed 4 mminutami
Šéf NATO očekává nové příspěvky do programu PURL na pomoc Ukrajině

Šéf NATO očekává nové příspěvky do programu PURL na pomoc Ukrajině

14:02Aktualizovánopřed 15 mminutami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 51 mminutami
Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

před 1 hhodinou
Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

11:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Šéf NATO očekává nové příspěvky do programu PURL na pomoc Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte očekává v příštích dnech nové příspěvky od spojenců do programu nazvaného PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Rutte uvítal úsilí Spojených států o ukončení války na Ukrajině. Jak uvedl, je přesvědčen, že toto úsilí nakonec obnoví mír v Evropě.
14:02Aktualizovánopřed 15 mminutami

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu, informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Belgické deníky Le Soir a L´Echo i agentura AFP s odkazem své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
před 1 hhodinou

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
11:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
před 1 hhodinou

Domobrana bojuje proti banditismu v Nigérii

Venkovské komunity v Nigérii se potýkají s rostoucí krizí banditismu. Podle nigerské Národní komise pro lidská práva zabili bandité nebo povstalci v první polovině roku 2025 nejméně 2266 lidí – více, než činil celkový počet těchto úmrtí za celý rok 2024. První linií obrany se v odlehlých venkovských oblastech, kde chybí oficiální bezpečnostní složky, proto staly dobrovolnické domobrany.
před 2 hhodinami

Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

Téměř dvacet tisíc kusů munice, která patřila německé armádě, ukradli tento týden neznámí pachatelé z nákladního vozu, jenž ji převážel. Informoval o tom časopis Der Spiegel, kterému to potvrdilo ministerstvo obrany. Podle prvotního vyšetřování civilní firma, která byla na převoz najatá, nechala kamion stát na parkovišti přes noc bez ostrahy.
před 3 hhodinami
