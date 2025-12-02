Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů poté, co v září přežili první úder amerických vojáků na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahům proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy. Napsal to server listu The New York Times (NYT).
Případ vzbuzuje kontroverze, protože zabití mužů, kteří v tu chvíli nepředstavovali žádnou hrozbu, je podle odborníků i části amerických politiků válečným zločinem.
Přestože americký Kongres žádnou válku nevyhlásil, tvrdí administrativa prezidenta Donalda Trumpa, že je ve válce s gangy pašeráků drog. Při útocích v Karibiku a Tichém oceánu na lodě, o nichž tvrdí, že pašují drogy, už americká armáda od září zabila přes osmdesát lidí.
Část právníků zpochybňuje legalitu všech těchto útoků, největší pozornost ale nyní média i politici věnují úplně prvnímu z nich z 2. září. Americká raketa tehdy zasáhla venezuelské plavidlo, nejméně dva lidé úder přežili a nacházeli se poté ve vodě. Následný americký útok je poté zabil.
Experti, s nimiž mluvil NYT, upozorňují, že je válečným zločinem zabít nepřátele, kteří jsou vyřazeni z boje. Do této kategorie patří bojovníci, kteří se vzdali nebo jsou bezbranní a nepředstavují žádnou hrozbu. „Například rozkazy střílet na trosečníky by byly zjevně nezákonné,“ konstatuje také příručka Pentagonu o válečném právu, která zdůrazňuje, že vojáci musí odmítnout vykonat zjevně nezákonné rozkazy.
Pět amerických činitelů NYT řeklo, že Hegseth nařídil úder, který zničí plavidlo a zabije lidi na jeho palubě. Jeho příkaz ale konkrétně neřešil možnost, že první raketa nesplní oba cíle. Následné útoky, které zabily přeživší a potopily loď, pak nařídil admirál Frank Bradley. Hegseth v pondělí uvedl, že za jeho „bojovými rozhodnutími“ stojí.
Případem se zabývají výbory pro ozbrojené složky v americkém Senátu i Sněmovně reprezentantů. Přesvědčení, že následný útok dosahuje úrovně válečného zločinu, dal už dříve v televizi CBS najevo demokratický senátor Tim Kaine. „Je zřejmé, že pokud k tomu došlo, bylo by to velice vážné, a souhlasím s tím, že by šlo o nezákonný čin,“ řekl také republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Turner.