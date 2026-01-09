O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump


9. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy, řekl v pátek večer na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již předal Spojeným státům třicet milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. USA začnou tuto ropu okamžitě zpracovávat a prodávat. Trump také chválil spolupráci se současným venezuelským vedením.

Páteční jednání se zástupci velkých ropných firem z USA i Evropy bylo v Bílém domě naplánováno po sobotním americkém zásahu, při kterém byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro. Američané po venezuelských úřadech podle předchozích Trumpových vyjádření požadují naprostý přístup k ropnému sektoru. „Kdybychom to neudělali my, udělaly by to Čína nebo Rusko,“ řekl o zásahu Trump.

„Rozhodneme o tom, které ropné společnosti tam půjdou, kterým dovolíme tam jít (do Venezuely),“ prohlásil Trump na začátku jednání, na němž podle dostupných informací nebyl přítomen žádný představitel jihoamerického státu. Podle amerického prezidenta by se mohlo podařit uzavřít dohodu se společnostmi, které budou chtít působit ve Venezuele, již v pátek nebo v krátké době. Podle něj se ropné společnosti budou moci nyní v zemi spolehnout na naprostou bezpečnost. „Jednáte přímo s námi, ne s Venezuelou,“ sdělil Trump.

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump

Americký prezident na setkání zopakoval své tvrzení, že ropné společnosti provedou investice do venezuelského ropného sektoru ve výši nejméně sto miliard dolarů (2,1 bilionu korun), o čemž ale experti pochybují. Podle šéfa Bílého domu se bude jednat o firemní prostředky společností. „Nepotřebují státní peníze. Potřebují ochranu vlády,“ dodal Trump s tím, že firmy dostanou bezpečnostní garance. To ale podle něj neznamená nasazení amerických vojáků ve Venezuele.

Podle Trumpa už Venezuela začala Spojeným státům předávat ropu

Podle šéfa Bílého domu již Caracas začal předávat Spojeným státům třicet milionů barelů ropy. To je zhruba měsíční těžba. Americký prezident dodal, že USA začnou okamžitě zpracovávat a prodávat ropu až do objemu padesáti milionů barelů. Mělo by se tak stát podle schématu, které představil Trump i americké ministerstvo energetiky v uplynulých dnech. Výnosy z prodeje mají být uloženy na speciální účty a o použití financí bude rozhodovat Washington.

„Vycházíme extrémně dobře s lidmi ve Venezuele – jak s lidmi, tak s těmi, kteří je vedou,“ tvrdí šéf Bílého domu s narážkou na novou prozatímní prezidentku Delcy Rodríguezovou. Ta se dostala do čela venezuelského státu poté, co Spojené státy v sobotu zajaly Madura. „Je to zcela odlišná Venezuela,“ řekl Trump. V zemi přitom zůstali u moci prakticky stejní činitelé, kteří působili před sobotním americkým zásahem.

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let
Pochod za propuštění venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura v Caracasu (7. ledna 2026)

Ochotu působit ve Venezuele oznámil na setkání s novináři představitel firmy Chevron, jediné americké ropné společnosti, která v zemi podnikala i v nedávné době. Zástupci dalších firem poukazovali na možná úskalí či na nutnost prozkoumat stav ropného průmyslu v zemi. „Dnes tam není možné investovat,“ řekl šéf firmy Exxon Darren Woods, podle kterého jsou nutné změny v legislativě. Konkrétní závazky k investicím na začátku schůze nezazněly. Naopak některé firmy zmiňovaly ztráty, které zaznamenaly při znárodnění ropného průmyslu ve Venezuele v minulosti.

Výběr redakce

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

22:13Aktualizovánopřed 1 mminutou
Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

před 57 mminutami
Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

11:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

09:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

09:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem

Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem

19:03Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

07:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy, řekl v pátek večer na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již předal Spojeným státům třicet milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. USA začnou tuto ropu okamžitě zpracovávat a prodávat. Trump také chválil spolupráci se současným venezuelským vedením.
22:13Aktualizovánopřed 1 mminutou

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

Po více než 24 hodinách od oznámení o propuštění velkého počtu domácích a zahraničních vězňů ve Venezuele se na svobodu dostalo jen jedno procento neoprávněně vězněných, tvrdí organizace Justicia, Encuentro y Perdón (Spravedlnost, setkání a odpuštění) a Foro Penal, které propuštění monitorují. Ve vězení ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. České ministerstvo zahraničí zatím o něm nemá nové zprávy.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

Počet mrtvých při protestech v Íránu vzrostl na 62. Píše to agentura AP s odkazem na aktivisty. Duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval národ k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím.
11:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční inciativa. Řekl také, že Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO. Poslanec za Motoristy Filip Turek, který se návštěvy rovněž účastnil, prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO.
09:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu. Na severu Německa si bouře Elli vynutila uzavření škol, v Británii a ve Francii bouře Goretti připravila desetitisíce domácností o elektřinu, informují média. Kvůli silnému větru, který místy dosahoval v nárazech až 213 kilometrů v hodině, odstavily francouzské úřady jadernou elektrárnu Flamanville u Lamanšského průlivu. Slovensko zažilo nejchladnější noc za pět let.
09:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Filmový agent si vyřizuje účty v Pákistánu a posiluje nacionalismus Indů

Ve sporu mezi Indií a Pákistánem přilil olej do ohně nový bollywoodský špionážní thriller, který v Indii trhá návštěvnické rekordy. Snímek Dhurandhar popisuje infiltraci tajného agenta do zločinecké sítě v pákistánském městě Karáčí. Dokresluje nacionalistický trend v indickém filmovém průmyslu. Jedna pákistánská politická strana už filmaře žaluje.
před 4 hhodinami

Americké námořnictvo obsadilo další tanker s ropou v Karibiku

Americké námořnictvo obsadilo v Karibiku další tanker. Oznámilo to na sociálních sítích velitelství americké armády SOUTHCOM. Loď vyplula minulý týden z Venezuely s nákladem ropy, napsala agentura Reuters. Podle serverů jsou na tanker zavedeny sankce kvůli ruské válce na Ukrajině.
před 4 hhodinami

Návrat Pahlavího by mohl otřást Íránem

Syn sesazeného šáha Rezá Pahlaví se pasoval do role lídra roztříštěné íránské opozice, burcuje davy do ulic a slibuje hladký přechod k demokracii. Část Íránců sice žádá návrat „krále“, osobnost Pahlavího žijícího v exilu ale vyvolává v řadě lidí negativní vzpomínky na zkorumpovanou monarchii používající represe proti opozici. Jeho návrat by tak vyvolal politické zemětřesení a možná i chaos, píše americký think tank Middle East Forum.
16:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...