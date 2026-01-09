O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy, řekl v pátek večer na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již předal Spojeným státům třicet milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. USA začnou tuto ropu okamžitě zpracovávat a prodávat. Trump také chválil spolupráci se současným venezuelským vedením.
Páteční jednání se zástupci velkých ropných firem z USA i Evropy bylo v Bílém domě naplánováno po sobotním americkém zásahu, při kterém byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro. Američané po venezuelských úřadech podle předchozích Trumpových vyjádření požadují naprostý přístup k ropnému sektoru. „Kdybychom to neudělali my, udělaly by to Čína nebo Rusko,“ řekl o zásahu Trump.
„Rozhodneme o tom, které ropné společnosti tam půjdou, kterým dovolíme tam jít (do Venezuely),“ prohlásil Trump na začátku jednání, na němž podle dostupných informací nebyl přítomen žádný představitel jihoamerického státu. Podle amerického prezidenta by se mohlo podařit uzavřít dohodu se společnostmi, které budou chtít působit ve Venezuele, již v pátek nebo v krátké době. Podle něj se ropné společnosti budou moci nyní v zemi spolehnout na naprostou bezpečnost. „Jednáte přímo s námi, ne s Venezuelou,“ sdělil Trump.
Americký prezident na setkání zopakoval své tvrzení, že ropné společnosti provedou investice do venezuelského ropného sektoru ve výši nejméně sto miliard dolarů (2,1 bilionu korun), o čemž ale experti pochybují. Podle šéfa Bílého domu se bude jednat o firemní prostředky společností. „Nepotřebují státní peníze. Potřebují ochranu vlády,“ dodal Trump s tím, že firmy dostanou bezpečnostní garance. To ale podle něj neznamená nasazení amerických vojáků ve Venezuele.
Podle Trumpa už Venezuela začala Spojeným státům předávat ropu
Podle šéfa Bílého domu již Caracas začal předávat Spojeným státům třicet milionů barelů ropy. To je zhruba měsíční těžba. Americký prezident dodal, že USA začnou okamžitě zpracovávat a prodávat ropu až do objemu padesáti milionů barelů. Mělo by se tak stát podle schématu, které představil Trump i americké ministerstvo energetiky v uplynulých dnech. Výnosy z prodeje mají být uloženy na speciální účty a o použití financí bude rozhodovat Washington.
„Vycházíme extrémně dobře s lidmi ve Venezuele – jak s lidmi, tak s těmi, kteří je vedou,“ tvrdí šéf Bílého domu s narážkou na novou prozatímní prezidentku Delcy Rodríguezovou. Ta se dostala do čela venezuelského státu poté, co Spojené státy v sobotu zajaly Madura. „Je to zcela odlišná Venezuela,“ řekl Trump. V zemi přitom zůstali u moci prakticky stejní činitelé, kteří působili před sobotním americkým zásahem.
Ochotu působit ve Venezuele oznámil na setkání s novináři představitel firmy Chevron, jediné americké ropné společnosti, která v zemi podnikala i v nedávné době. Zástupci dalších firem poukazovali na možná úskalí či na nutnost prozkoumat stav ropného průmyslu v zemi. „Dnes tam není možné investovat,“ řekl šéf firmy Exxon Darren Woods, podle kterého jsou nutné změny v legislativě. Konkrétní závazky k investicím na začátku schůze nezazněly. Naopak některé firmy zmiňovaly ztráty, které zaznamenaly při znárodnění ropného průmyslu ve Venezuele v minulosti.