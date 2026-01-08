Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let


Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.

Trump podle listu neuvedl přesný časový rámec politické nadvlády USA nad Venezuelou. „Řekl bych, že mnohem déle,“ odpověděl ale americký prezident na otázku, zda to bude trvat déle než rok. Pouze čas podle něj ukáže, jak dlouho bude jeho administrativa požadovat přímou kontrolu nad latinskoamerickou zemí.

„Přebudujeme ji velmi výnosným způsobem. Použijeme ropu a budeme ji odebírat. Snižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávat peníze, které zoufale potřebuje,“ popsal v NYT Trump plány na řízení Venezuely.

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že USA budou prodávat venezuelskou ropu na mezinárodních trzích bez časového omezení. Výnosy budou podle něj uloženy na speciální účet pod americkou kontrolou.

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem
Delcy Rodríguezová

„Dávají nám vše, co považujeme za nutné. Nezapomeňte, že nám tu ropu před lety vzali,“ prohlásil Trump v narážce na to, že Venezuela před lety znárodnila svůj ropný průmysl.

Američané 3. ledna bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly vůdce země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog.

Caracas tvrdí, že při americkém útoku zemřelo sto lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Trump nevysvětlil, proč nepodpořil opozici

Trump neodpověděl na otázky NYT, proč ve vedení země podpořil Rodríguezovou místo šéfky opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír Maríe Coriny Machadové.

Rovněž odmítl sdělit, zda s prozatímní prezidentkou Venezuely hovořil. „Marco s ní ale mluví pořád. Řeknu vám, že jsme v neustálém kontaktu s ní a její administrativou,“ řekl Trump s odkazem na amerického ministra zahraničí Marka Rubia.

Krátce poté, co se reportéři NYT s Trumpem sešli, prezident rozhovor přerušil, aby přijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledních dnech Kolumbii hrozil, že by tam mohl podniknout podobnou vojenskou akci, jako ve Venezuele. Šéf Bílého domu Petra opakovaně obviňuje, že má továrny na kokain, který prý posílá do USA.

Trumpův telefonát s Petrem, který trval asi hodinu, podle NYT rozptýlil bezprostřední hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbii. Trump podle deníku vyjádřil názor, že odstranění Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatní latinskoamerické lídry a přimělo je, aby se Washingtonu podřídili.

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu
Podporovatelé vlády Nicoláse Madura na protestním shromáždění v Caracasu

