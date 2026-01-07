Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem


Bílý dům od Caracasu požaduje, aby omezil své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu. Washington rovněž vyvíjí tlak na Venezuleu, aby vyhostila v zemi zatím působící čínské, ruské, íránské a kubánské poradce, uvedli podle deníku The New York Times (NYT) američtí činitelé.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio na pondělním uzavřeném brífinku pro skupinu zákonodárců představil požadavky, které Trumpova administrativa předložila Rodríguezové. Zpravodajský a vojenský personál z Číny, Ruska, Íránu a Kuby bude nucen opustit Venezuelu, zatímco někteří diplomaté z těchto zemí tam budou moci zůstat, uvedly zdroje NYT.

Washington podle Rubia odhaduje, že Caracasu zbývá pouze několik týdnů, než se latinskoamerická země bez prodeje svých ropných zásob stane finančně platebně neschopnou.

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny
Těžba ropy ve Venezuele (snímek z roku 2011)

Americké embargo platí „kdekoli na světě“

Na vývoz ropy z Venezuely se nyní vztahuje americké embargo. Podle ministra obrany Petea Hegsetha zůstává v platnosti v plném rozsahu „kdekoli na světě“, píše agentura Reuters. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států.

Trump v úterý oznámil, že Venezuela předá třicet až padesát milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. Dodal, že tyto prostředky bude kontrolovat on, „aby bylo zajištěno, že budou použity ve prospěch lidu Venezuely a Spojených států“.

Venezuelská ropa se prodává levněji než například americká lehká ropa WTI, která je hlavním ukazatelem vývoje cen ropy v Americe. Agentura Bloomberg uvedla, že hodnota ropy, o které mluví Trump, může činit až 2,8 miliardy dolarů (asi 58 miliard korun).

Venezuela údajně nemá k dispozici žádné další tankery

Republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené služby Roger Wicker sdělil ABC News, že plán USA ve Venezuele je postaven na kontrole její ropy. Senátor uvedl, že tam podle něj nebude nutné nasadit americké vojáky.

Podle Wickera už nemá Venezuela k dispozici žádné další tankery, kterými by mohla přepravovat další ropu.„Podle informací, které mám, Venezuela nemůže čerpat další surovou ropu, protože ji nemá kam ukládat a nemá ji kam posílat. Tankery jsou plné a čekají, až se budou moci přesunout na vhodné místo – ideálně tak, aby byla prodána na otevřeném trhu, a ne aby byla rozdána zadarmo Číně,“ dodal republikánský senátor.

Peking ve středu výzvu Trumpovy administrativy, aby Venezuela přetrhala své spojenectví s rivaly Spojených států zkritizovala a označila za šikanu, píše agentura Bloomberg.

Spojené státy 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a unesly autoritářského prezidenta země Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

