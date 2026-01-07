Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě


před 1 hhodinou|Zdroj: The Wall Street Journal, Reuters, ČT24, The Latin Times, Foreign Affairs, Crisis Group, Financial Times

Odstranění venezuelského vládce Nicoláse Madura americkými silami neznamená automatický pád chavistického autoritářského režimu, upozorňují experti. V Caracasu zůstávají klíčové osoby režimu jako prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, šéf obrany Vladimir Padrino López, a především ministr vnitra Diosdado Cabello. Rozhodující hlas v otázce toho, zda režim udrží kontinuitu, nebo se otevře prostor pro změnu, má také armáda.

Americká operace, která vyústila v zajetí Madura, vytvořila dojem zásadního zlomu. První reakce z Venezuely ale ukazují, že režimní mocenská struktura nebyla odstraněna, jen se přeskupuje, píše časopis Foreign Affairs.

Sám prezident USA Donald Trump v sobotu uvedl, že šéf americké diplomacie Marco Rubio je v kontaktu s Rodríguezovou, blízkou spojenkyní Madura, která byla v jeho vládě viceprezidentkou i ministryní ropného průmyslu. V úterý ji do funkce prozatímní hlavy státu jmenoval venezuelský nejvyšší soud.

Podle webu The Latin Times dřívější analýza CIA, vypracovaná před americkým úderem, naznačuje, že pokud by byl Maduro svržen, pro spolupráci s USA by byli nejvhodnější lidé zevnitř režimu. Dokument zároveň uvádí, že lídři opozice María Corina Machadová a Edmundo González, kterého USA považují za vítěze venezuelských voleb v roce 2024, by jen obtížně překonávali odpor bezpečnostních složek či sítí napojených na obchod s drogami.

V Trumpově představě „řízení“ Venezuely zůstává opozice stranou
Civilní a vojenská složka režimu

Už více než deset let drží skutečnou moc ve Venezuele úzký okruh vysoce postavených činitelů. Systém stojí na rozsáhlé síti loajalistů, je živen korupcí a je pod přísným dohledem bezpečnostních složek, píše agentura Reuters.

Uvnitř nejvyššího kruhu funguje civilně-vojenská rovnováha. Každý z aktérů má vlastní zájmy a klientelistické sítě. Rodríguezová a její bratr, předseda Národního shromáždění Jorge Rodríguez, představují civilní část moci. Padrino a Cabello pak reprezentují vojenskou část.

Z toho důvodu podle řady venezuelských i amerických vojenských analytiků a bývalých amerických činitelů odstranění Madura neznamená rozložení mocenské struktury současného chavistického režimu, poznamenává Reuters.

„Můžete odstranit, kolik chcete jednotlivých dílků venezuelské vlády, ale aby se situace skutečně pohnula, muselo by jít o více aktérů na různých úrovních,“ cituje agentura bývalého amerického činitele zapojeného do trestních vyšetřování ve Venezuele.

Podle bývalého vysoce postaveného amerického diplomata, který působil ve Venezuele a hovořil s deníkem The Wall Steet Journal (WSJ), mají navíc Cabello a Padrino kapacitu proti Rodríguezové snadno zakročit a okamžitě ji odstavit.

Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely
„Nevyzpytatelný faktor“ Cabello

Nejnevyzpytatelnější faktor režimu představuje právě Cabello, který má kontrolu nad vojenskými i civilními kontrarozvědnými složkami, které provádí rozsáhlou domácí špionáž.

„Je nejideologičtějším, nejnásilnějším a nejnepředvídatelnějším prvkem venezuelského režimu,“ upozornil podle Reuters venezuelský vojenský stratég José Garcia. OSN podle Reuters uvádí, že jak civilní bezpečnostní služba SEBIN, tak vojenská kontrarozvědka DGCIM se v rámci státního plánu na potlačování nesouhlasu dopouštěly zločinů proti lidskosti.

Venezuelské opozici chybí respekt armády, připustil krajan žijící v Česku
V posledních týdnech, kdy USA navýšily svou vojenskou přítomnost v regionu nejvíce za poslední dekádu, se Cabello objevoval v živém vysílání a nařizoval DGCIM, aby „šli a sebrali teroristy“. Zároveň varoval, že režim uvidí, pokud se „kdokoli odchýlí“. Podobně hovořil i v sobotním vystoupení ve státní televizi, kde se objevil v neprůstřelné vestě, helmě a obklopen těžce ozbrojenými strážci.

Cabello je zároveň spojován s provládními milicemi, zejména se skupinami ozbrojených civilistů na motocyklech známými jako colectivos, kteří jsou využívaní zejména k potlačování protestů.

Colectivos je označení pro civilní ozbrojené skupiny ve Venezuele, které podporují chavistický režim a vládní koalici PSUV. Režim je využívá zejména k potlačování protestů a tam, kde nechce nasadit policii či armádu. Jednotlivé skupiny, které kontrolují jednotlivé čtvrti či města, jsou financovány kombinací legálních i nelegálních zdrojů.

Zdroj: Wikipedia

Colectivos
Rozhodující hlas armády

Ačkoli formálně velí ozbrojeným složkám Padrino, Cabello má jako bývalý vojenský důstojník vliv na podstatnou část ozbrojených sil. Armáda je přitom nejklíčovější složkou venezuelského režimu, jelikož má moc umožnit jeho proměnu, nebo ji naopak zablokovat.

Experti z International Crisis Group dlouhodobě upozorňují, že budoucnost jihoamerické země se pravděpodobně bude vyvíjet podle toho, jak se zachová vojenské vedení. Pokusy o vynucenou změnu režimu bez promyšleného scénáře přechodu podle nich mohou situaci spíše destabilizovat, než otevřít cestu k demokratizaci.

„V bohaté venezuelské historii to byla armáda, kdo pokaždé nesl odpovědnost za zničení demokracie i za její obnovení,“ popsal Juan Cruz, bývalý činitel Národní bezpečnostní rady odpovědný za západní hemisféru. „Mají rozhodující hlas,“ dodal.

Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění
Nelegální zisky

Venezuela má zhruba dva tisíce generálů a admirálů, což je oproti USA více než dvojnásobek, poznamenává Reuters. Vysoce postavení a penzionovaní důstojníci kontrolují distribuci potravin, surovin i státní ropnou společnost PDVSA. Desítky generálů také zasedají v představenstvech soukromých firem.

Kromě kontraktů přináší vojenským činitelům zisky i nelegální obchod. Dokumenty bezpečnostního konzultanta opozice, sdílené s americkou armádou a dostupné agentuře Reuters, uvádějí, že velitelé blízcí Cabellovi a Padrinovi jsou nasazováni ke klíčovým brigádám podél venezuelských hranic a v průmyslových centrech. Tyto brigády jsou sice takticky důležité, zároveň však leží na hlavních trasách pašování.

3 minuty
Nicolás Maduro stanul před americkým soudem
„Je tu asi dvacet až padesát důstojníků venezuelské armády, kteří musejí pryč, a pravděpodobně i více, aby se tento režim skutečně odstranil,“ řekl anonymně právník, který zastupoval člena venezuelského nejvyššího vedení.

Někteří z nich podle něj zvažují přeběhnutí. Zdroj Reuters uvedl, že zhruba tucet bývalých činitelů a současných generálů se po Madurově zajetí ozval Američanům s nadějí, že s nimi uzavřou dohodu o bezpečném odchodu a právní imunitě výměnou za informace.

„Když budeme slavit, mohou nás zabít“

Vláda po americkém zásahu vyhlásila dekretem výjimečný stav, který Venezuelanům zakázal projevovat podporu americkému zásahu. Režim rovněž přešel k vlně represí, včetně nasazení ozbrojených colectivos a zatýkání s cílem potlačit projevy podpory amerického zásahu a předejít mobilizaci opozice, píše server Financial Times (FT).

Aktivista za lidská práva v Caracasu uvedl, že represe v pondělí výrazně zesílily. Úřady podle něj „procházejí lidem telefony, aby zjistily, zda v nich nemají něco, co by šlo vyložit jako podpora kroků USA“.

„Nemůžeme nic slavit,“ svěřila se FT jedna z obyvatelek městské čtvrti Chacao: „Když budeme slavit, colectivos nás mohou zabít.“

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila
