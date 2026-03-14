Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.

„Letošní ročník ukázal, jak silně dokáže současná česká hudba pracovat s osobní zkušeností. Ať už jde o temnou introspekci Black Tar Jesus, duchovní rozměr projektu Rivermoans nebo historickou perspektivu knihy Miloše Hrocha, všechny oceněné projekty spojuje snaha přemýšlet o hudbě v širších souvislostech a posouvat její hranice,“ uvedl jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku získal Petr Uram a ve výzvě Bastl Electronic Track uspěl producent Tim Dubenchuk se skladbou Go Tell It On The Mountain. Cílem projektu Bastl Electronic Track je dlouhodobě podporovat nové talenty domácí elektronické scény. „Skladba Go Tell It On The Mountain imponuje nekompromisním přístupem, propracovaností a odvahou vyšlapávat si vlastní uměleckou stezku,“ konstatovala porota.

Cenu Jany „Apačky“ Grygarové udělují porotci autorům a autorkám přinášejícím nové pohledy na hudební scénu a zasazujícím ji do kulturního a společenského kontextu. „Texty Petra Urama dlouhodobě ukazují, že hudební publicistika může být přesná, kritická i čtivá zároveň. Umí psát o hudbě v širších souvislostech a přitom neztrácet cit pro samotnou scénu,“ sdělil druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.

Ceny Vinyla se opět uskutečnily ve festivalovém formátu

Hudební ceny Vinyla se podruhé uskutečnily ve festivalovém formátu Vinyla Night. V rámci večera vystoupili na dvou scénách nominovaní Gufrau, Rivermoans, Teige a Matyášovi kamarádi, které doplnili speciální hosté post-hudba, Miss Petty a sxilence. Program obohatilo živé natáčení pořadu Startér Radia Wave. Večerem provázel moderátor Filip Černý z Radia Wave.

„Letošní ročník Vinyly probíhá v době, kdy se znovu otevřela debata o postavení kultury ve společnosti. Hudba a umění přitom nejsou luxusem, ale přirozenou součástí veřejného prostoru. Právě proto považujeme za důležité připomínat sílu nezávislé scény a podporovat lidi, kteří ji vytvářejí – od hudebníků přes promotéry až po publicisty,“ podotkl Uretšlégr.

Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
před 9 hhodinami

Na novém albu je hodně smrti i píseň o klimakteriu, říká Ester Pes Kočičková

Zpívající herečka, tak sebe samu označuje Ester Pes Kočičková. Momentálně se věnuje první disciplíně. Ve studiu Sono dokončuje zatím bezejmenné album šansonů. Hudbu složil klavírista a dlouholetý spolupracovník Luboš Nohavica, texty napsala sama.
12. 3. 2026

VideoFilmové premiéry: Pravda a zrada, Made in EU či další Přání k narozeninám

Čtvrteční premiéry přinesly do tuzemských kin snímek Made in EU. Sociální drama bulharského režiséra Stefana Komandareva nabízí s kritickým odstupem pohled na kapitalismus, moderní otroctví a korupci v Bulharsku. Do dob druhé světové války se zase vrací americko-litevský snímek Pravda a zrada založený na skutečném osudu německého mladíka, který se musí rozhodnout, co to znamená být dobrým Němcem. Českou tvorbu zastupuje komediální Přání k narozeninám: Křtiny. Jde o volné pokračování příběhu z roku 2022 od režisérky Marty Ferencové, v hlavních rolích se i tentokrát objevují Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Simona Babčáková.
12. 3. 2026

Útok na Írán je „cool“, chce Bílý dům ukázat pomocí SpongeBoba či Call of Duty

Prezident USA Donald Trump rád komentuje dění pomocí memů. V nejnovější kampani se takhle Bílý dům pokouší americké veřejnosti „prodat“ útoky, které vedou Spojené státy spolu s Izraelem vůči Íránu. Záběry na skutečné zbraně a exploze ovšem administrativa USA „smontovala“ dohromady se scénami z Irona Mana, SpongeBoba či videohry Call of Duty. Kritici postupu namítají, že válka přece není akční střílečka.
12. 3. 2026

Grand designérem roku 2025 je Krejčiřík, do Síně slávy vstoupila Eisler

Hlavním vítězem Ceny Czech Grand Design 2025 se stal Jiří Krejčiřík za kolekce svítidel a hudební nábytek. Do Síně slávy vstoupila designérka, architektka a pedagožka Eva Eisler. Celkem jedenáct ocenění, o nichž rozhodli porotci Akademie designu ČR, převzali designéři v pražském Stavovském divadle. V letošním dvacátém ročníku měly ceny podobu pečetních prstenů, které navrhl loňský hlavní vítěz, módní návrhář Jan Černý.
11. 3. 2026

Zajímá nás boj za pravdu, environmentální téma i Gen Z, říká ředitel Jednoho světa

Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Po pražské premiéře se přesune do šesti desítek dalších měst po celém Česku. Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra.
11. 3. 2026

VideoRozčiluje mě způsob, jak se o homosexualitě mluví, říká spisovatel Maňák

Spisovatel a literární vědec Vratislav Maňák vydal knihu S Wittgensteinem v gay sauně. V sociologických reportážích sleduje místa ve střední Evropě spojená s gay kulturou. Zmiňuje brněnskou operu či vídeňské sauny, ale i píseň Lucie Bílé Láska je láska. „Dlouhodobě mě rozčiluje, jakým způsobem se o homosexualitě mluví. Nejde o to, že by nebyla veřejné téma, s ohledem na kulturní války je queer identita diskutovaná dost, ale způsob, jakým je diskutovaná, mi přijde hodně reduktivní, protože gaye buď démonizujeme, bagatelizujeme nebo litujeme. Já jsem chtěl ukázat gay identitu a gay kulturu v širší plastičnosti,“ vysvětluje.
10. 3. 2026
