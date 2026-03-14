Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.
„Letošní ročník ukázal, jak silně dokáže současná česká hudba pracovat s osobní zkušeností. Ať už jde o temnou introspekci Black Tar Jesus, duchovní rozměr projektu Rivermoans nebo historickou perspektivu knihy Miloše Hrocha, všechny oceněné projekty spojuje snaha přemýšlet o hudbě v širších souvislostech a posouvat její hranice,“ uvedl jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.
Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku získal Petr Uram a ve výzvě Bastl Electronic Track uspěl producent Tim Dubenchuk se skladbou Go Tell It On The Mountain. Cílem projektu Bastl Electronic Track je dlouhodobě podporovat nové talenty domácí elektronické scény. „Skladba Go Tell It On The Mountain imponuje nekompromisním přístupem, propracovaností a odvahou vyšlapávat si vlastní uměleckou stezku,“ konstatovala porota.
Cenu Jany „Apačky“ Grygarové udělují porotci autorům a autorkám přinášejícím nové pohledy na hudební scénu a zasazujícím ji do kulturního a společenského kontextu. „Texty Petra Urama dlouhodobě ukazují, že hudební publicistika může být přesná, kritická i čtivá zároveň. Umí psát o hudbě v širších souvislostech a přitom neztrácet cit pro samotnou scénu,“ sdělil druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.
Ceny Vinyla se opět uskutečnily ve festivalovém formátu
Hudební ceny Vinyla se podruhé uskutečnily ve festivalovém formátu Vinyla Night. V rámci večera vystoupili na dvou scénách nominovaní Gufrau, Rivermoans, Teige a Matyášovi kamarádi, které doplnili speciální hosté post-hudba, Miss Petty a sxilence. Program obohatilo živé natáčení pořadu Startér Radia Wave. Večerem provázel moderátor Filip Černý z Radia Wave.
„Letošní ročník Vinyly probíhá v době, kdy se znovu otevřela debata o postavení kultury ve společnosti. Hudba a umění přitom nejsou luxusem, ale přirozenou součástí veřejného prostoru. Právě proto považujeme za důležité připomínat sílu nezávislé scény a podporovat lidi, kteří ji vytvářejí – od hudebníků přes promotéry až po publicisty,“ podotkl Uretšlégr.