Vítězem cen Vinyla jsou Anki, Ida The Young a Sanatorium Sonorum

Ceny Vinyla vyhlásily nejlepší hudební počiny roku 2024. Nejlepší deskou kritici zvolili album I want to feel safe od rappera Ankiho, který propojuje introspektivní texty s klubovou estetikou. Objevem je plzeňská formace Ida The Young, pohybující se na pomezí folku, elektroniky a indie rocku. Počinem roku se stal festival soudobé hudby a zvukového umění Sanatorium Sonorum.