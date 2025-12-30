Pod stromek lidé rádi koupili i dražší knihu

Kniha stále patří k oblíbeným vánočním dárkům, lidé pod stromeček navíc spíše koupí dražší tituly. Největší objem tržeb je tradičně právě před Vánocemi. S tím počítají zejména menší knihkupci, pro něž adventní prodeje znamenají výrazný příjem, který pomůže vynahradit menší prodeje během zbytku roku. I velcí prodejci samozřejmě zaznamenávají příliv zákazníků.
Majitel Vršovického knihkupectví v Praze Martin Koubík označuje Vánoce pro menší knihkupce za prioritu. Tržby z předvánočních prodejů mu pomáhají držet prodejnu nad vodou po zbytek roku. „Ostatní měsíce jsou prodělečné a musíme dobře počítat, abychom vyšli,“ říká.
Dodává, že důležitý je zároveň včasný začátek vánočních prodejů. „Dělám knihkupce už třicet let, každý rok se posouvá hranice toho, kdy lidé začnou nakupovat na Vánoce. Letos to bylo poctivě prvního prosince a už jsme byli nervózní,“ upřesnil.
Velcí prodejci, jako je třeba knižní síť Luxor, tolik na adventní prodeje spoléhat nemusí, byť pokladny se v té době samozřejmě také plní více než jindy. „Během prosince obvykle prodáváme zhruba pětinásobné množství knih oproti běžnému měsíci,“ prozradil ředitel provozu sítě Luxor Libor Tomáš.
Táhnou detektivky, český venkov i dražší knihy
Oblíbenosti žánrů vévodí tradičně detektivky a thrillery, v poslední době svou jistou pozici udržují i young adult a romantasy. Trvale rovněž stoupá obliba českých autorů a zejména autorek. Například knihy Aleny Mornštajnové jsou zárukou bestselleru.
Libor Tomáš podotýká, že nejde o krátkodobou vlnu. „Vysvětlujeme si to tím, že české autorky a čeští autoři mají tu výhodu, že se můžou dotknout témat a reálií, které jsou lidem blízké. Hodně populární jsou romány, které vycházejí ze situace českého venkova ať už v historii, nebo současnosti, což zahraniční autoři samozřejmě nedokážou tak dobře reflektovat,“ dodal.
Martin Koubík z Vršovického knihkupectví poznamenává, že předvánoční čas přeje také prodejům dražších titulů. Letos lidé poptávali kupříkladu pokračování knihy od Andrey Sedláčkové o surrealistické umělkyni Toyen nebo po trilogii Pravěký svět Zdeňka Buriana.
Zvýšené poptávce po dražších knihách si o adventu všímá i majitelka knihkupectví Kavka Karolína Truhlářová, která se zaměřuje na publikace o výtvarné kultuře. „Zájem je o větší umělecké monografie, které jsou dražší, lidé je kupují tedy často jako dárek. Speciálně na výtvarném trhu, když vyjde novinka, je o ní zájem, protože výtvarných věcí nevychází tolik jako třeba beletrie,“ uvedla. Doplnila, že přitažlivým tématem je momentálně zejména japonská kultura.
Do knižního trhu se promítlo nulové DPH
Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) v polovině prosince vydal zprávu o českém knižním trhu 2024/2025, z níž vyplývá, že objem tohoto trhu se loni meziročně zvýšil o šest procent na 8,2 miliardy korun.
Nárůst je podle svazu dán výhradně zavedením nulové DPH na knihy od počátku loňska – pokud by daň zůstala na deseti procentech, trh by o šest procent klesl. „Na tom je vidět, jak podstatné bylo snížení DPH, které v tuto chvíli knižní trh vlastně zachránilo,“ říká předseda svazu Martin Vopěnka.
Do kontextu uvádí i zdražení knih. „Knihy musely samozřejmě inflaci následovat, ale když porovnáme v dlouhodobém měřítku reálnou kupní cenu a cenu knihy, tak ve skutečnosti by si lidé mohli dneska koupit za svůj plat víc knih než před deseti lety,“ vysvětluje. Nicméně je si vědom, že opticky se částka zvýšila. „Už to není těch 250 korun, ale je to třeba 400 a bude třeba tuto psychologickou bariéru zase překonat,“ uzavřel.