Nevhodný dárek? Při vracení záleží na tom, kde byl pořízený, říká advokát

Vánoční svátky skončily a obchody teď řeší vracení části dárků. Podmínky přitom závisejí na způsobu jejich pořízení, upozornil advokát právní kanceláře Arzinger & Partneři Jakub Svoboda. U zboží pořízeného přes internet je 14denní lhůta, do které je možné ho vrátit bez udání důvodu. Nevadí, že dárek už byl vybalen, dokonce ani pokud nejde vrátit v původním obalu, pokud ten netvoří významnou součást zboží. Jen je potřeba se prokázat dokladem o koupi.
Naopak dárky zakoupené v kamenném obchodu tuto výhodu automaticky nemají, záleží na konkrétních podmínkách daného prodejce. Jedním z důvodů jejich vrácení může být nefunkčnost, kterou zákazník musí oznámit prodejci. Pak má právo na odstranění vady, například výměnou. Ne každý dárek je ale možné vrátit – nejde to například u zboží podléhajícího rychlé zkáze, kam patří třeba potraviny. Nelze také vracet darované poukázky na danou službu vázanou na konkrétní datum.