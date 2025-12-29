Nevhodný dárek? Při vracení záleží na tom, kde byl pořízený, říká advokát


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
6 minut
Studio ČT24: U vracení dárků záleží na způsobu jejich pořízení
Zdroj: ČTK

Vánoční svátky skončily a obchody teď řeší vracení části dárků. Podmínky přitom závisejí na způsobu jejich pořízení, upozornil advokát právní kanceláře Arzinger & Partneři Jakub Svoboda. U zboží pořízeného přes internet je 14denní lhůta, do které je možné ho vrátit bez udání důvodu. Nevadí, že dárek už byl vybalen, dokonce ani pokud nejde vrátit v původním obalu, pokud ten netvoří významnou součást zboží. Jen je potřeba se prokázat dokladem o koupi.

Naopak dárky zakoupené v kamenném obchodu tuto výhodu automaticky nemají, záleží na konkrétních podmínkách daného prodejce. Jedním z důvodů jejich vrácení může být nefunkčnost, kterou zákazník musí oznámit prodejci. Pak má právo na odstranění vady, například výměnou. Ne každý dárek je ale možné vrátit – nejde to například u zboží podléhajícího rychlé zkáze, kam patří třeba potraviny. Nelze také vracet darované poukázky na danou službu vázanou na konkrétní datum.

V Krabici od bot lidé darovali rekordních 65 tisíc dárků pro děti v nouzi
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

15:50Aktualizovánopřed 4 mminutami
Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

před 17 mminutami
USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

16:08Aktualizovánopřed 48 mminutami
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

před 2 hhodinami
Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

před 3 hhodinami
Cena regulované složky elektřiny pro domácnosti klesne o patnáct procent

Cena regulované složky elektřiny pro domácnosti klesne o patnáct procent

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Termín odvozu dalších asi 280 tun nelegálního odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem příštího roku, oznámilo na síti X ministerstvo životního prostředí. Německo si tak z místa nakonec odveze veškerý uložený odpad. Celkem jde o 317 tun plastů, laminátů a dalšího materiálu z demontáží letadel či větrných turbín. Z nelegální skládky odvezla najatá firma prvních 35 tun před Vánoci, o větší části odpadu ale nebylo jasno.
15:50Aktualizovánopřed 4 mminutami

Nevhodný dárek? Při vracení záleží na tom, kde byl pořízený, říká advokát

Vánoční svátky skončily a obchody teď řeší vracení části dárků. Podmínky přitom závisejí na způsobu jejich pořízení, upozornil advokát právní kanceláře Arzinger & Partneři Jakub Svoboda. U zboží pořízeného přes internet je 14denní lhůta, do které je možné ho vrátit bez udání důvodu. Nevadí, že dárek už byl vybalen, dokonce ani pokud nejde vrátit v původním obalu, pokud ten netvoří významnou součást zboží. Jen je potřeba se prokázat dokladem o koupi.
před 34 mminutami

Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil Dalibor Šelleng z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ. Za trestný čin týrání zvířat hrozí až šest let odnětí svobody.
před 3 hhodinami

Cena regulované složky elektřiny pro domácnosti klesne o patnáct procent

Regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti od začátku příštího roku klesne o 15,1 procenta. Spotřebitelé tak oproti letošnímu roku za cenu určovanou státem ušetří v průměru 420 korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Stovky korun za megawatthodinu ušetří i větší odběratelé. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). Do nových cen už zahrnul úlevu od poplatků za podporované zdroje energie (POZE), kterou v prosinci vláda převedla pod státní rozpočet.
před 3 hhodinami

Policie varuje před podvody, kdy lidé nevědomky pašují drogy

Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest. O přibývajících případech informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
před 3 hhodinami

Státní zástupce obžaloval tři muže z útoků na bezdomovce v obchodním centru

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v Praze 1. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce trojici viní z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování, jeden z mužů je navíc stíhaný i kvůli projevu sympatií k nacistickému hnutí. Všem hrozí až deset let vězení.
před 3 hhodinami

Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Serveru iRozhlas.cz to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu (ÚS), původně věc odložila.
před 4 hhodinami

Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 9 hhodinami
Načítání...