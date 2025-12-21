V Krabici od bot lidé darovali rekordních 65 tisíc dárků pro děti v nouzi

V letošní vánoční sbírce Krabice od bot lidé darovali o čtyři tisíce krabic s dárky více než loni. ČT to sdělil Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která sbírku pořádá. Řada dárců také využila možnost poslat příspěvek do on-line sbírky, která potrvá až do 6. ledna. Zatím se vybralo přes 4,8 milionu korun.
V letošním ročníku Krabice od bot se rozdalo celkem 65 393 krabic naplněných dárky pro děti a jejich rodiny, které se potýkají s nedostatkem financí. Pořadatelé přitom usilovali o obdarování 65 tisíc dětí. „Stanovený cíl se nám podařilo naplnit. Lidé krabice nejčastěji plnili hračkami, knihami, drobnými stolními hrami a trvanlivými cukrovinkami,“ uvedl mluvčí Diakonie ČCE Dalibor Hála.
Ne všude se ale podařilo obdarovat všechny děti v tíživé sociální situaci. „Dárci nejvíce chyběli ve strukturálně zasažených krajích – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Zároveň je zde, vzhledem k ekonomické situaci těchto krajů, také největší poptávka po dárcích,“ popsal Hála.
V souběžně probíhající finanční sbírce lidé zaslali na dárcovský účet už téměř pět milionů korun, pořadatelé by ale do svátku Tří králů rádi vybrali alespoň 6,5 milionu. „Dárci díky finanční sbírce přispívají na pomoc maminkám v azylových domech a podporu rodinám dětí s postižením, na volnočasové aktivity nebo doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit a pěstounských rodin,“ vysvětlil účel sbírky mluvčí.
Vybrané finance tak podpoří například děti ze školky v Chebu, které díky jejich příspěvkům budou moci vyrazit na školu v přírodě. Sociálně znevýhodněným školákům ze Vsetína zase Diakonie z vybraných prostředků zaplatí individuální doučování a žákům speciální školy v Ostravě zajistí zdravé svačiny do školy.