Lidé zaregistrovali skoro 45 tisíc dárků pro děti v nouzi. Sbírky pomáhají i jinde

Za první dva týdny sbírky Krabice od bot lidé zaregistrovali na webových stránkách 44 429 dárků pro děti v nouzi. ČT o tom informoval Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta letos sbírku pořádá už po patnácté. Zájemci mají možnost dárek zaregistrovat a odnést na jedno z 286 sběrných míst do osmého prosince.
Některé vánoční sbírky teprve začínají. Dárci v nich mohou splnit vánoční přání seniorům nebo třeba přispět na provoz organizací, které se starají o lidi s handicapem a osoby v tíživé životní situaci.
Sbírka Krabice od bot letos shromažďuje dárky pro 65 tisíc dětí a jejich rodiny, které se potýkají s nedostatkem financí. „Do výsledného cíle 65 tisíc krabic nám nyní zbývá lehce přes 20 500 rezervací,“ upřesnil mluvčí Diakonie ČCE Hála. Dárky podle něj pravidelně schází zejména pro chlapce ve věku od jedenácti do sedmnácti let. „I letos pozorujeme přibližně poloviční zájem o obdarování této skupiny než v ostatních kategoriích,“ říká Hála.
Zájemcům o dárcovství, kteří nemají možnost dárek koupit a na sběrné místo odnést, nabízí Krabice od bot možnost přispět do finanční sbírky. Lidé podle Hály poslali od 18. listopadu na dárcovský bankovní účet 1,7 milionu korun. „Dárci díky finanční sbírce přispívají na pomoc maminkám v azylových domech a na podporu rodinám dětí s postižením, na volnočasové aktivity nebo doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit a pěstounských rodin,“ vysvětluje účel sbírky mluvčí Diakonie ČCE.
Pomáhají i koncerty, kotlíky a vnoučata
Možnost přispět na pomoc těm, kteří ji potřebují, nabízí také Adventní koncerty České televize. Letošní 35. ročník začal 30. listopadu v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou a bude pokračovat o dalších adventních nedělích v chrámech v Opavě, Mostě a Praze. „Během přenosu prvního Adventního koncertu se podařilo vybrat 2 356 423 korun,“ uvádí manažerka charitativních aktivit ČT Kateřina Bezecná.
Vybrané peníze půjdou čtyřem neziskovým organizacím, které například pečují o lidi s handicapem a cvičí asistenční psy, nebo pomáhají s klidným odchodem nevyléčitelně nemocným lidem. Loni se prostřednictvím dárcovských SMS a příspěvků vybralo na transparentní účet přes 25 milionů.
Na začátku je letošní Vánoční kotlíková sbírka pořádaná Armádou spásy, na kterou loni dárci přispěli přibližně půl milionem korun. „Vybrané prostředky pomohou financovat aktivity center Armády spásy – zejména práci s dětmi, seniory, rodinami a lidmi v obtížné životní situaci,“ vysvětluje mluvčí Armády spásy Tereza Melišová.
Zájemci mají možnost se do sbírky zapojit také jako dobrovolníci a pomáhat ve městech po celé republice s výběrem příspěvků do červených kotlíků. „Pomoc dobrovolníků by se hodila zejména v Opavě, Krnově, Havířově nebo Přerově,“ sdělila Melišová.
Lidé se také letos můžou podeváté stát Ježíškovými vnoučaty a udělat radost seniorům v sociálních a zdravotnických zařízeních. Jejich vánoční přání najdou dárci na průběžně aktualizovaných stránkách. Podle nich se letos dosud podařilo splnit přes 1400 přání, dalších více než 4600 se aktuálně plní. Součástí projektu je i finanční sbírka, ve které se zatím vybralo více než 770 tisíc korun. Z výtěžku mají být financovány třeba volnočasové aktivity pro seniory či pořízení potřebného vybavení a pomůcek.