Poplatky za nepojištěná vozidla vzrostou. I za ta, s nimiž se nejezdí


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Vyšší poplatky pro nepojištěná vozidla
Zdroj: ČT24

Od nového roku zdraží poplatky za nepojištěná vozidla až o třicet procent. Pojistku v Česku stále nemá přes sto tisíc vozů. Největší podíl jich je v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji. Povinné ručení musí mít všechna vozidla v registru. A to i v případě, že se s nimi nejezdí, a stojí třeba na zahradě. Ve chvíli, kdy je vozidlo nepojízdné, musí ho provozovatel nechat administrativně vyřadit z provozu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. Kromě ní navíc musí za každý den bez pojištění zaplatit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Právě z nich pak organizace hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly. Náklady na opravy se každým rokem zvyšují. I proto bude od ledna poplatek do fondu vyšší.

Výběr redakce

Stáhli jsme se ze Siversku, oznámila ukrajinská armáda

Stáhli jsme se ze Siversku, oznámila ukrajinská armáda

18:22Aktualizovánopřed 52 mminutami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Mafie může ožít, varují kritici

Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Mafie může ožít, varují kritici

před 3 hhodinami
Tři západoukrajinské oblasti skončily po masivním ruském náletu téměř bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti skončily po masivním ruském náletu téměř bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

před 5 hhodinami
Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

před 5 hhodinami
Ozempic mění nakupování v Americe

Ozempic mění nakupování v Americe

před 6 hhodinami
Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

12:49Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Filmové písničky postupně lidoví, pohádky by se bez hudby neobešly

Česká televize na Štědrý den představí novou pohádku Záhada strašidelného zámku – v hlavních rolích s Oskarem Hesem a Sofií Annou Švehlíkovou. Hudbu k pohádce Ivo Macharáčka, bez níž by se přirozeně neobešla, složil Jan P. Muchow. Mnoho filmových písní z pohádek přitom časem zlidovělo a staly se přirozenou součástí repertoáru jejich interpretů. Mezi nimi třeba Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z klasiky Tři oříšky pro Popelku nebo Miluju a maluju z Šíleně smutné princezny.
před 1 mminutou

Poplatky za nepojištěná vozidla vzrostou. I za ta, s nimiž se nejezdí

Od nového roku zdraží poplatky za nepojištěná vozidla až o třicet procent. Pojistku v Česku stále nemá přes sto tisíc vozů. Největší podíl jich je v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji. Povinné ručení musí mít všechna vozidla v registru. A to i v případě, že se s nimi nejezdí, a stojí třeba na zahradě. Ve chvíli, kdy je vozidlo nepojízdné, musí ho provozovatel nechat administrativně vyřadit z provozu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. Kromě ní navíc musí za každý den bez pojištění zaplatit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Právě z nich pak organizace hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly. Náklady na opravy se každým rokem zvyšují. I proto bude od ledna poplatek do fondu vyšší.
před 22 mminutami

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) nevratně vloží holding Agrofert, byl zveřejněn ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. Založila ho poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, sdělila firma v pondělí. Babiš poté uvedl, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem.
10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Skauti rozvážejí Betlémské světlo. Někde až domů

Skauti a skautky i letos rozvážejí Betlémské světlo po celém Česku. Lidé si ho mohou vyzvednout na náměstích, v kostelech nebo v nákupních centrech, někde s plamínkem skauti obcházejí domácnosti osobně. Tradice, která symbolizuje mír, naději a přátelství, se v Česku udržuje už více než pětatřicet let.
14:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Šéf Kremlu Vladimir Putin odvolal z postu ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016. Novou velvyslankyní v Praze jmenoval Annu Ponomarjovovou. Vyplývá to z prezidentských dekretů s úterním datem, které zveřejnil Kreml.
12:49Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Odvolací soud zrušil trest muži, který sliboval levnější elektřinu

Odvolací Krajský soud v Brně zrušil trest pro bývalého ředitele společnosti Energie pod kontrolou Davida Tejmla, který sliboval obcím, městům nebo školám výhodnější nákup elektřiny. Případem se bude muset znovu zabývat prvoinstanční soud. České televizi to sdělila mluvčí odvolacího soudu Klára Belkovová s tím, že bude třeba doplnit důkazy.
před 7 hhodinami

Macinka potvrdil, že trvá na Turkovi ve vládě

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem do středy 7. ledna. V tom termínu je v plánu novoroční oběd Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, jehož výhrady k Turkovi budou tématem zmíněných jednání. Macinka to sdělil novinářům v Černínském paláci. Turek podle něj zůstává jediným kandidátem strany do čela ministerstva.
před 7 hhodinami

Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

Vánoce jsou svátky pohody, ale s puncem blahobytu. Některým však na Vánoce nestačí úspory. Jak situaci, kdy jsou Vánoce velmi skromné, vysvětlit dětem? Co dělat, pokud Ježíšek nepřinese přesně to, po čem dítě touží? Jak děti naučit, aby vnímaly jako hlavní hodnotu Vánoc čas, který s nimi rodiče stráví? Na tyto a další otázky odpovídal ve Studiu 6 psycholog a dětský terapeut Martin Galbavý. Rozhovor vedla Jolka Krásná.
před 8 hhodinami
Načítání...