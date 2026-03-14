Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
Židovská komunita ve městě podle primátorky čelí narůstajícímu antisemitismu, což je nepřijatelné. „Amsterdam musí být místem, kde židé žijí bezpečně,“ dodala. Policie uvedla, že má k dispozici záběry kladení výbušniny a následné exploze.
V noci na pátek útočníci způsobili výbuch před synagogou v Rotterdamu, následný požár poničil budovu. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Policie později zadržela čtyři osoby, které z činu podezřívá.
Agentura Reuters událost označila za další z řady útoků s patrně antisemitským motivem po začátku americko-izraelských úderů na Írán.
Minulé pondělí ráno otřásl výbuch také budovou synagogy v belgickém Lutychu. V zemi se od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v roce 2023 výrazně zvýšil počet oznámení o antisemitských incidentech, vyplývá ze zprávy belgického antidiskriminačního orgánu Unia.