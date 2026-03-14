Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu


14. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.

Židovská komunita ve městě podle primátorky čelí narůstajícímu antisemitismu, což je nepřijatelné. „Amsterdam musí být místem, kde židé žijí bezpečně,“ dodala. Policie uvedla, že má k dispozici záběry kladení výbušniny a následné exploze.

V noci na pátek útočníci způsobili výbuch před synagogou v Rotterdamu, následný požár poničil budovu. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Policie později zadržela čtyři osoby, které z činu podezřívá.

Agentura Reuters událost označila za další z řady útoků s patrně antisemitským motivem po začátku americko-izraelských úderů na Írán.

Minulé pondělí ráno otřásl výbuch také budovou synagogy v belgickém Lutychu. V zemi se od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v roce 2023 výrazně zvýšil počet oznámení o antisemitských incidentech, vyplývá ze zprávy belgického antidiskriminačního orgánu Unia.

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Aktuálně z rubriky Svět

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast. Na síti Telegram o tom informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Uvedl to podle agentur americký prezident Donad Trump. Oznámil rovněž, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Další dva civilisty zabily ruské útoky v Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců, a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

Americké ministerstvo zahraničí nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny úřad za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
