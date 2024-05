Antisemitismus sílí nejvíc od druhé světové války, varuje studie

„Tato zpráva je špatnou zprávou,“ stojí v předmluvě dokumentu. Autoři zároveň varují před panikou. „Strádání a nebezpečí, která Židé v současnosti zažívají, by se neměla přeceňovat. Nežijeme v roce 1939, natož v roce 1942,“ zdůrazňují. Antisemitismus však již v měsících a letech předcházejících loňskému 7. říjnu neustále narůstal, válka v Pásmu Gazy tento „již tak nekontrolovatelný požár ještě více rozdmýchala“.

Například ve Spojených státech, kde žije asi šest milionů Židů, bylo od ledna do září 2023 napočítáno celkem asi 3500 antisemitských incidentů. Od října do konce tohoto roku – tedy od útoku Hamásu – jich ale bylo téměř čtyři tisíce. Podobný obrázek vidíme i v dalších zemích. Například v Německu bylo loni od ledna do září zaznamenáno 1365 antisemitských incidentů, od října do prosince pak 2249.