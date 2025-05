Prezident Pavel řešil s šéfem Soudcovské unie digitalizaci nebo rozmístění soudů

Prezident Petr Pavel se ve středu odpoledne sešel s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou. Na Pražském hradě řešili například kroky státu k zefektivnění soudního řízení. Vávra dodal, že prezident by se chtěl začít s představiteli justice scházet častěji. Pavel jedná ještě s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Měli by hovořit o současné situaci či chystaných změnách v justici.

„Bavili jsme se zejména o věcech do budoucnosti – to znamená, jaké důležité kroky může český stát podniknout, aby zefektivnil a zrychlil soudní řízení nebo vůbec výkon spravedlnosti,“ popsal Vávra. „Jsou to mnohdy témata, která dalece přesahují jedno volební období. Proto by podle našeho názoru bylo správné a dobré, kdyby pan prezident tu debatu, až bude ustanovena nová vláda, trochu inicioval,“ pokračoval.

Ke zmíněným tématům podle něj patří mzdy odborného justičního aparátu nebo digitalizace, která by mohla významně zlepšit servis pro účastníky soudního řízení. „Byli jsme mile překvapeni, pan prezident většinu těch otázek znal, měl to načteno, takže jsme se dost rychle dostali k jádru věci,“ zmínil Vávra. Pavel se podle něj ptal i na novelu trestního zákoníku, která je nyní ve sněmovně a má řešit mimo jiné přeplněnost věznic či nadbytečné trestání málo závažných trestných činů.