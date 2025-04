Bradáčová chce zrušit vrchní státní zastupitelství

Politici nejsou jednotní v názoru na případné zrušení vrchních státních zastupitelství. „Vrchní státní zastupitelství a vrchní soudy do té soustavy racionálně nepatří, ale je to dlouhodobější úvaha, musí být vedena i se soudci,“ domnívá se předseda poslaneckého klubu Marek Benda (ODS).

Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) navrhuje řešit to i v kontextu soudní soustavy. Připomenul také názor, podle nějž by bylo lepší ubrat agendy na prvním stupni.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek upozorňuje na zahraniční případy, kdy zavedení jedné protikorupční instituce, „takzvaně protikorupční“, znamenalo, že „do ní nalezli ti největší korupčníci nebo jejich agenti a nakonec to skončilo velmi špatně“.

Místopředsedkyně ústavně-právního výboru Vladimíra Lesenská (SPD) se pak domnívá, že „pokud by všechny stupně od policie až po státní zastupitelství a soudy vykonávaly to, co vykonávat mají, tak by ani nic nového vznikat nemuselo“.

Vznik takového útvaru po svém uvedení do funkce nezmiňovala ani Bradáčová. Také ona považuje takový plán za překonaný.