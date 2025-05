Posilování armády je nutností, řekla Černochová na veletrhu IDET

Pavel při svém projevu apeloval na spolupráci mezi všemi stranami. Obrana a bezpečnost země je podle něj „úkolem nás všech“ a témata související s bezpečností považuje za aktuálnější než kdy dříve. Černochová pak zdůraznila, že posilování armády a investice do obrany už nejsou pouze potřebou, ale nutností.

Akce se účastní například zástupci společnosti SVOS Přelouč. Obchodní ředitel firmy Štěpán Černý na veletrhu sdělil, že ministerstvo obrany se společností jedná o koupi šestnácti až čtyřiadvaceti bojových vozidel MARS. Jde o kontrakt za stovky milionů korun. Černochová na jaře uvedla, že resort nakoupí několik těchto vozů. Počet ale nezmínila. Podle Černého firma dosud vyrobila desítku těchto vozů. „Můžeme jich ale vyrábět sto až sto padesát ročně,“ dodal.

SVOS Přelouč nabízí bojové vozidlo MARS 4 x 4 s integrovaným protiletadlovým systémem MSHORAD nové generace. Firma ho vyrábí ve třech verzích, jež jsou schopné plnit požadavky zákazníků z NATO i třetích zemí. Vozidlo má volitelně řiditelnou zadní nápravu, což umožňuje nízký poloměr zatáčení šest metrů a tím vysoký stupeň manévrovatelnosti například v městské zástavbě, horském terénu či jinak těžce přístupném území. Platformu vozidla lze použít i pro další specifické nástavby, jako jsou například systémy pro kybernetickou bezpečnost, a osazení prostředky pro ozvučení na bojišti.

Armáda má údajně zájem o drony s umělou inteligencí

Veletrhu IDET se účastní i spolumajitel české firmy LPP holding, která vyvinula a vyrábí drony řízené umělou inteligencí, Radim Petráš. Společnost bezpilotní letouny, které jsou odolné vůči nepřátelským rušičkám, dodala už v řádu stovek na Ukrajinu. Podle Petráše zájem potvrdila i česká armáda, jejíž zástupci se prý do expozice přijdou podívat.

Drony s názvem MTS, jejichž jádrem je AI, začala firma na Ukrajinu dodávat loni na podzim. Jejich výhodou je, že nepřijímají ani nevysílají žádné signály. „Cíl mise do dronu nejdříve nahraje operátor. Umělá inteligence následně funguje pro navigaci, kdy má vizuální kontakt, který porovnává to, co vidí pod sebou, s mapou a tímto způsobem pozná svoji pozici, tedy v rušeném prostředí, kde nefunguje GPS, se dron neztratí a dokáže dokončit misi,“ upřesnil Petráš.