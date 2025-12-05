Decroix: Babišův vliv na Agrofert nesmí přetrvávat skrytě. Dobrý krok, cení Koten

Zástupci budoucí vládnoucí koalice ocenili rozhodnutí šéfa ANO Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert, aby se vyhnul střetu zájmů. Ministryně spravedlnosti v demisi Eva Decroix (ODS) Babišův krok rovněž vítá, upozorňuje však, že musí stanovené podmínky skutečně splnit a v holdingu neudržovat ani neformální vliv. Podle poslance Radka Kotena z hnutí SPD, jež s ANO a Motoristy zasedne ve vládě, by se Babišův krok neměl dále zpochybňovat.
Decroix vítá, že Babiš konečně představil konkrétní postup, jak chce svůj možný střet zájmů řešit. „Představené podmínky se na první pohled jeví jako rámcově odpovídající tomu, co zákon požaduje. Teď je ale podstatné, aby tyto podmínky skutečně splnil,“ doplnila.
Upozornila také na to, že je nutné, aby se střet zájmů neudržoval jinými, neformálními cestami. „Tedy aby vliv nepřetrvával skrytě, ať už jakoukoli kreativní konstrukcí, například oceněním podle budoucího zisku a podobně,“ upřesnila.
„Já si myslím, že pokud to (Agrofert, pozn. redakce) skutečně bude ve svěřenském fondu tak, jak to bylo nastíněno, tak v tomto případě je to naprosto nadstandardní řešení nad rámec toho, co by měl Andrej Babiš udělat,“ je přesvědčený Koten.
„Za mě je to dobrý krok, který by neměl být už dále zpochybňován,“ dodal. Zopakoval, že je rád, že Babiš krok učinil a již nic nebrání jeho jmenování premiérem.