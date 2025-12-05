Babišův krok je dle Nachera nadstandard. Vazby na Agrofert přetrvají, míní Dvořák


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24
54 minut
Události, komentáře: Debata o Babišově rozhodnutí ohledně Agrofertu
Zdroj: ČT24

Rozhodnutí šéfa hnutí ANO Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert jde dle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) nad rámec toho, co vyžaduje zákon o střetu zájmů. Sdělil to v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem. Ministr pro evropské záležitosti v demisi Martin Dvořák (STAN) řekl, že respektuje Babišovu dohodu s prezidentem Petrem Pavlem, kterému to stačí na to, aby šéfa hnutí ANO jmenoval premiérem. Otázky ohledně konfliktu zájmů nicméně podle něj přetrvávají.

Expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil považuje daný problém za vyřešený, oznámené řešení komentoval také poslanec Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým vyřeší svůj střet zájmů. Šéf hnutí ANO tak ve čtvrtek večer učinil. Střet zájmů označil za domnělý, avšak rozhodl se vzdát holdingu Agrofert. Uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.

Dodal, že akcie firmy bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.

Pavel krátce nato reagoval oznámením, že oceňuje dodržení dohody a Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. „Myslím, že pan prezident se v tomto zachoval tak, jak slíbil,“ zhodnotil tuto reakci Nacher. „Nezbývá mi, než respektovat rozhodnutí pana prezidenta, který si tu podmínku dal,“ sdělil Dvořák. „Rychlost, s jakou reagoval na to prohlášení, mi naznačuje, že už asi věděl, co Babiš řekne, že s tím byl dopředu seznámen a srozuměn,“ dodal.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Vazba Andreje Babiše s Agrofertem však dle něj dokonale přerušena není. „Pro mě jako laika zůstává otázka, jestli, když něco podědí moje děti, jsem se toho opravdu vzdal, nebo jestli jsem to jenom nechal, aby to mohly posléze zužitkovat,“ zamyslel se ministr v demisi. „Já se domnívám, je to můj osobní pohled, že to není úplně odstřižení od Agroferu, jestliže se jednou v budoucnosti ty peníze z Agrofertu vrátí rodině pana Babiše,“ dodal. Za „nejčistší“ řešení by Dvořák považoval, kdyby šéf ANO členem vlády vůbec nebyl.

Podle něj zůstává také otázkou, jestli bude Babišem oznámený scénář „dostatečně naplněn“. „Z minulosti máme mnoho důvodů mít jisté pochybnosti, jestli co pan Babiš slíbí, ve skutečnosti udělá,“ podotkl ministr v demisi. To považuje také za možný důvod, proč prezident trval na veřejném oznámení řešení. Každý občan si tak prý bude moci vše zkontrolovat.

Prezident jmenuje Babiše premiérem 9. prosince
Petr Pavel

Podmínka byla splněna, říká Pláteník

„Nevím, co by mělo být více než scénář, který (Babiš) oznámil,“ sdělil Nacher, podle kterého by byl ze strany části politiků a komentátorů zpochybněn jakýkoli scénář, který šéf hnutí ANO mohl představit. Zdůraznil, že z hlediska legislativy je oznámené řešení více než dostatečné, a pokud to některým zákonodárcům nestačí, měli prý zákon napsat jinak.

Navržený způsob řešení střetu zájmu považuje za dostatečný i Zahradil. „Myslím, že problém je vyřešen, prezident je spokojen, Andrej Babiš bude jmenován. Podle mě si Babiš tímhle z mého pohledu velmi razantním a odvážným krokem otevřel cestu k tomu, aby se velmi pravděpodobně stal nejúspěšnějším premiérem v samostatné historii Česka, pokud doslouží celé období,“ neskrýval spokojenost. Problém je podle něj vyřešen z hlediska tuzemského i evropského práva, otázku dědiců Agrofertu nepovažuje v tuhle chvíli za relevantní.

Důležité bude dodržení závazku, reaguje budoucí opozice na Babišův krok ohledně Agrofertu
Premiér Petr Fiala (ODS)

Oznámené kroky respektuje také lidovec Pláteník. „Pro mě jako pro poslance si myslím, že podmínka byla splněna. Já už si v tuhle chvíli nemám vůči němu (Babišovi) co klást, a pan prezident to konstatoval,“ shrnul. Podotkl však, že technické otázky ohledně toho, jak bude řešení fungovat v praxi, přetrvávají. Výhrady má také ke způsobu a načasování Babišova oznámení o řešení střetu zájmů. „Minulý týden jsme svolávali Poslaneckou sněmovnu, kde mohl Babiš poslancům podobné řešení představit poměrně důstojnějším způsobem než jako nějaký youtuber v sedm večer na facebooku,“ míní Pláteník.

Jde o právně složitý krok, podotýká Zahradil

Co se týká načasování oznámení a otázky, zda k němu nemohlo dojít dříve, Nacher poukázal na nevratnost kroků a čas, který si právní úkony vyžadují. Podle Zahradila nebylo právní řešení jednoduché a existovalo více variant. „Možná trvalo nějakou dobu, než se provedly patřičné právní analýzy – jak českého práva, tak evropského – to není jednoduchá věc. Možná, jak jsem z nějakého náznaku pochopil, na tom pracovaly různé právní kanceláře, možná desítky právníků, takže to nějakou dobu trvalo,“ řekl Zahradil.

Právníci považují Babišův způsob řešení střetu zájmů za přijatelný
Sídlo holdingu Agrofert v Praze

Co se týká dalšího vývoje v procesu vzniku nové vlády, Nacher říká, že bude záležet na dohodě budoucího premiéra a prezidenta. „Myslím, že z naší strany jsme udělali všechny kroky, dokonce zase nadstandardní, dokonce včetně programového prohlášení, (…) i to jsme dali panu prezidentovi, i to jsme zveřejnili, aby to mohli kolegové grilovat od rána do večera,“ rekapituloval.

Zmínil také schůzky kandidátů na ministry s hlavou státu. Na základních věcech dle něj mezi nimi a Hradem panuje značná shoda. Za důležitou považuje plánovanou pondělní schůzku Pavla s poslancem Motoristů Filipem Turkem coby kandidátem na ministra životního prostředí, vůči kterému má prezident výhrady.

Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná
Prezident Petr Pavel

„To, že vláda bude jmenována, bych řekl, že je dnes na sto procent jisté. Jestli bude jmenována úplně v kompletním obsazení, to jisté není, to uvidíme příští týden,“ míní Zahradil. Podle Dvořáka má Pavel objektivní důvody k obavám jmenovat Turka ministrem. Pláteník podotkl, že existuje precedens, kdy prezident může jmenovat vládu bez daného konkrétního ministra. To by byl scénář, který by čekal.

