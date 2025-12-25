Víkend v Česku má být slunečný s teplotami kolem bodu mrazu


25. 12. 2025

Nadcházející víkend v Česku má být většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se mají udržet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Srážky meteorologové nečekají, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Vyplývá to z informací na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Od příštího týdne se má výrazně ochladit, častější bude na začátku nového roku nejspíš také sněžení.

„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl ve čtvrtek ČHMÚ. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.

O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až patnáct centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu. Podobné to bude i v příštích dnech. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.

Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci mají klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.

V pondělí a úterý čekají meteorologové poměrně výrazné a trvalejší ochlazení. „Do velké části Evropy pronikne velmi chladný vzduch od severu kolem rozsáhlé tlakové níže nad Ruskem. Oblačnosti bude většinou hodně a zvýší se výrazně šance i na sněžení,“ uvedli. Silvestr a Nový rok tak podle nich budou chladné s odpoledními maximy většinou jen kolem nuly nebo i pod ní. Na horách má trvale mrznout.

Může i častěji zasněžit. Zatím se ale ještě nedá určit, kde a kolik sněhu napadne. Celkový trend ale už podle meteorologů zřejmý je. „Do nového roku vstoupíme s chladným počasím a na řadě míst i celodenními mrazy,“ dodali.

