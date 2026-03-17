USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.

Spojené státy za sebou mají druhou nejteplejší zimu v historii, a to i přes značně výrazné vpády studeného vzduchu, které zemi zasáhly zejména ve druhé polovině ledna a během února. Ty se výrazněji projevily ve východní polovině země, zatímco v polovině západní panovalo častěji velmi teplé až rekordně teplé počasí.

V posledních dnech zasáhla hlavně sever země intenzivní sněhová bouře, silné mrazy a místy i podmínky blizardu s minimální dohledností, zatímco západní polovina USA se připravuje na nástup na březen bezprecedentně teplého počasí.

Ilustrační foto

Příčinou bude rozsáhlý a mimořádně mohutný hřeben vysokého tlaku vzduchu, který se nasune nad západní oblast Severní Ameriky. Jde o situaci, kterou typicky doprovází nadprůměrně teplé počasí, což souvisí se sestupnými pohyby, které jsou oblastem vysokého tlaku vzduchu vlastní. Při tom dochází k rozpuštění případné oblačnosti, vysušování, a především ohřívání klesajícího vzduchu.

Bizarní hodnoty tlaku

Z meteorologického pohledu je naprosto výjimečná už samotná intenzita zmíněného hřebene. Podle čerstvých předpovědních modelů by ve čtvrtek a v pátek mohla poloha tlakové hladiny 500 hektopascalů (hPa) dosáhnout výšky až kolem 5970 metrů, a to v oblasti jihozápadní Arizony a okolí, tedy i nad městem Phoenix.

Zdroj: Reuters/Stringr.com/ABC/ABC Affiliate WABC

Platí, že čím je vzduch teplejší, tím pomaleji klesá tlak s výškou. U hladiny moře míváme tlak většinou lehce přes tisíc hPa, k tlaku 500 hPa se dostáváme v průměru ve výškách kolem 5,5 kilometru. V teplejším vzduchu leží tato tlaková hladina výše. Obecně tedy platí, že v zimě je kvůli chladnějšímu vzduchu níže, v létě (kdy je tepleji) výše.

Jenže výška téměř šest kilometrů nebyla na jaře v této části světa nikdy dosažena. Nejdřívější datum nastalo až o tři měsíce později – 16. června. Pokud tedy tato předpověď vyjde, půjde o rekordní hodnotu nejen pro březen, ale i pro duben a květen.

Hejna ptáků na radaru Americké geologické služby

Pro většinu veřejnosti jsou samozřejmě zajímavější a významnější údaje o teplotách vzduchu u zemského povrchu. I ty ale budou na tuto roční dobu naprosto výjimečné. Velmi teplý vzduch se začátkem týdne nacházel na samotném západě USA (a také na severozápadě Mexika), především v Kalifornii a v sousedním Oregonu.

Během úterý se bude rychle rozšiřovat k východu, ve středu se už bude rozprostírat nad západní polovinou států, přibližně po čáru Severní Dakota – Oklahoma. Ve čtvrtek a v pátek pronikne až k Tennessee a Indianě. Současně během pracovních dnů zasáhne také přilehlé oblasti jižní Kanady, Albertu a Saskatchewan. Během soboty by od severozápadu měla dorazit studená fronta a teplý vzduch vytlačit k jihu až jihovýchodu. Nicméně samotný severovýchod USA kolem New Yorku prakticky zasažen nebude.

O rozsahu této vlny mimořádně teplého počasí vypovídá velikost teplotních odchylek, které v rozsáhlé oblasti od Kalifornie na jihozápadě, po jižní Kanadu na severu a Iowu a Missouri na východě dosáhnou po dva až pět dnů 10 až 18 stupňů, výjimečně můžou být teploty dokonce o dvacet stupňů Celsia vyšší, než je na tuto roční dobu obvyklé. Pro hypotetické srovnání, kdybychom takto intenzivní horkou vlnu měli v těchto dnech v Česku, pak by teploty šplhaly na 25 až třicet stupňů.

Letní teploty a skok o 45 stupňů

A pravé červnové teploty zažijí desítky milionů lidí v západní polovině USA. Nejvyšší teploty naměří na jihozápadě země. Půjde hlavně o vnitrozemí jihovýchodní Kalifornie, jižní Nevadu a jihozápadní polovinu Arizony. Maximální teploty tam budou šplhat vysoko nad tropickou třicítku, často spíše nad 35 stupňů a od středy do soboty dokonce lokálně přesáhnou čtyřicet stupňů.

Delfínovec

V USA používají Fahrenheitovu teplotní stupnici, takže ostře sledovanou hranicí je pro ně hodnota sto stupňů Fahrenheita, tedy 37,8 stupně Celsia. Například v Las Vegas bude tato hranice nejspíš pokořena v sobotu – nejdřívější datum s touto teplotou přitom dosud činí 1. května (v roce 1947). V arizonském Phoenixu byla stovka nejdříve dosažena 26. března (1988), letos by to mělo být už ve středu, tedy o 8 dnů dříve. Páteční a sobotní maximum by ve Phoenixu mohlo přesáhnout 41 stupňů.

Není divu, že pro jihozápad USA platí upozornění na výskyt extrémního horka od čtvrtka až do soboty. V oblastech směrem na severovýchod samozřejmě nebudou teploty takto vysoké, ale vzhledem k místním podmínkám půjde taky o nezvykle vysoké hodnoty.

A působivá – mimo středoevropskou představivost – je i míra oteplení v centrálních a severních oblastech západní poloviny USA. Například ve městě Bismarck v Severní Dakotě naměřili v pondělí ráno ještě minus dvacet stupňů a v pátek odpoledne tam čekají 25 nad nulou. Průměrná maxima v této roční době se tam přitom pohybují kolem osmi stupňů.

Výstraha před vysokými teplotami pro Phoenix
Zdroj: NOAA

Historická vedra

Je jisté, že přicházející horká vlna bude svou extremitou zcela výjimečná, přepsány budou stovky nejen denních, ale i měsíčních rekordů. A velmi pravděpodobně padne celostátní březnový rekord s hodnotou 42,2 stupňů Celsia, který pochází z jihotexaského města Rio Grande z 30. března 1954.

Na některých stanicích můžou padnout dokonce i dubnové rekordy. Oficiální předpověď amerických meteorologů pro Meccu v Kalifornii na pátek nyní zní 45,5 stupně – a to by znamenalo nejen překonání celostátního březnového, ale dokonce i dubnového rekordu.

Můžeme tedy mluvit o vskutku historické horké vlně. Snese srovnání (svou intenzitou, nikoliv konkrétními teplotami) například s horkou vlnou z konce června 2021, kdy byl v Lyttonu na jihozápadě Kanady opakovaně tři dny po sobě překonán celostátní rekord s výslednou hodnotou 49,6 stupňů.

Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic

Že v Evropě vznikne velký podzemní detektor gravitačních vln, je už rozhodnuté. Právě v těchto dnech se řeší, kde by mohl fungovat. O zařízení, jemuž se říká Einsteinův teleskop, se ucházejí tři lokality, definitivně se rozhodne na začátku příštího roku.
Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
Lesy podstupují řadu proměn. Některé jsou sezonní, jiné dlouhodobější a souvisejí s klimatem. Nová studie teď popsala, jak se posouvají linie stromů směrem k severu – a to včetně míst, kde to vědci nepředpokládali.
Slunce se narodilo v centru Mléčné dráhy, tedy v ideálních podmínkách pro vznik hvězd. Pak se ale přesunulo do míst, kde jsou nejlepší podmínky pro vznik života. Ukazuje to nová studie založená na datech z evropské družice.
Několik trendů vede společně k tomu, že zoologické zahrady chovají stále víc přestárlých zvířat a nemají kvůli tomu prostory pro rozmnožování těch důležitých. Popsala to rozsáhlá zahraniční studie, ale trend potvrdily pro ČT24 i některé české zoo.
Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
