V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejících dnech čeká Česko proměnlivé a náladové počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí bude počasí dle meteorologů charakteristické proměnlivou oblačností, místními přeháňkami nebo občasným deštěm, od vyšších poloh často i sněžením. Sníh pravděpodobně připadne v Beskydech a v Jeseníkách. Ojediněle se může objevit i bouřka.
V Čechách bude navíc větrno. Předpověď očekává čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Nejvyšší teploty vyšplhají na šest až jedenáct stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 13 stupňů. Podobný charakter počasí přetrvá i v úterý. V noci mohou teploty spadnout k minus třem stupňům.
Středa a čtvrtek přinesou změnu, oteplí se a na obloze se častěji ukáže slunce. V noci a po ránu se objeví mlhy a někde bude opět mrznout. Denní teploty ale vystoupají ve středu až ke 14 stupňům, ve čtvrtek k 15 stupňům Celsia. Větrněji bude tentokrát na Moravě a ve Slezsku, avizoval ČHMÚ.
V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.