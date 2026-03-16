V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

V nadcházejících dnech čeká Česko proměnlivé a náladové počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude počasí dle meteorologů charakteristické proměnlivou oblačností, místními přeháňkami nebo občasným deštěm, od vyšších poloh často i sněžením. Sníh pravděpodobně připadne v Beskydech a v Jeseníkách. Ojediněle se může objevit i bouřka.

V Čechách bude navíc větrno. Předpověď očekává čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Nejvyšší teploty vyšplhají na šest až jedenáct stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 13 stupňů. Podobný charakter počasí přetrvá i v úterý. V noci mohou teploty spadnout k minus třem stupňům.

Středa a čtvrtek přinesou změnu, oteplí se a na obloze se častěji ukáže slunce. V noci a po ránu se objeví mlhy a někde bude opět mrznout. Denní teploty ale vystoupají ve středu až ke 14 stupňům, ve čtvrtek k 15 stupňům Celsia. Větrněji bude tentokrát na Moravě a ve Slezsku, avizoval ČHMÚ.

V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.

Letiště v Dubaji postupně obnovuje provoz po dronovém útoku

Déšť jako zbraň. Vojenská meteorologie je pro moderní války zásadní

Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
13. 3. 2026

O víkendu se ochladí, místy může sněžit

V závěru týdne se v Česku ochladí. V Čechách se budou denní teploty v neděli držet do deseti stupňů, v polohách nad 700 metrů může padat sníh, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
12. 3. 2026

Brzký nástup jara může přinést problémy, varují fenologové

Letošní časný nástup jara se velmi podobá rekordnímu, který vědci zaznamenali před dvěma lety po historicky nejteplejším únoru. Oznámili to vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Mendelovy univerzity v Brně. Podle nich to prokazuje fakt, že habry obecné u Lanžhota na Břeclavsku vyrašily v pondělí 9. března, což je vyrovnání rekordního termínu z předloňska.
10. 3. 2026

Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 3. 2026Aktualizováno9. 3. 2026

Nad Českem se objevil prach ze Sahary, ovlivní počasí následujících dní

Nad Českem se objevil saharský prach. V následujících dnech to podle meteorologů ovlivní počasí. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá. Východy a západy Slunce budou barevnější.
7. 3. 2026

O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
5. 3. 2026

Velké bahnotoky a mury mohou vznikat i v Česku, varují výzkumníci

Vědci Ostravské univerzity (OU) potvrdili, že i středně vysoká pohoří v Česku mohou být při extrémním počasí vážně ohrožena sesuvy, erozí i ničivými proudy bahna a kamení. Opírají se o terénní výzkum a analýzu dat z Hrubého Jeseníku po povodních v předloňském roce. Podle vědců by bylo vhodné se systematičtěji zaměřit na preventivní opatření, která by dokázala těmto ničivým událostem předcházet.
4. 3. 2026
