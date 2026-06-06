Endoprotéz rychle přibývá. Někde se ale čeká roky

Stárnutí české populace a lepší technologie vedou k tomu, že se za poslední roky téměř zdvojnásobil počet operací endoprotéz. Některé nemocnice ale stále nezvládají dodržet čekací hranici jednoho roku.
Poslední dostupná data o endoprotézách ukazují, že těchto náhražek v Česku rychle přibývá – souvisí to hlavně se stárnutím populace. Roku 2024 proběhlo operací přes 52 tisíc, před covidem to ale bylo o dvacet tisíc méně.
Z informací, které stát o endoprotézách shromažďuje, také vyplývá, že o něco více na tyto zákroky chodí ženy. Vysvětlení je jednoduché – náhrady jsou spojené s vyšším věkem a ženy se dožívají vyššího věku. Tři ze čtyř nových kloubů dostávají šedesátníci a sedmdesátníci. Největší skupina jsou ženy mezi 70 a 79 lety, naopak ve věku pod 40 let jsou tyto operace výjimečné.
Mekkou endoprotéz byla v uplynulých letech pražská nemocnice Motol (v současnosti už Fakultní nemocnice Motol a Homolka). Zvládají tam ročně přibližně tolik těchto operací jako druhá a třetí nemocnice v pořadí dohromady. Zákroků spojených s endoprotézami ale přibývá prakticky všude.
Co je endoprotéza
Endoprotéza je umělý kloub, který se vkládá při operaci na místo kloubu poškozeného nebo opotřebovaného. Nejčastěji se operuje kyčelní a kolenní kloub a rameno. Spojení totální endoprotéza znamená, že kloub se nahrazuje celý.
Lékaři endoprotézy doporučují hlavně pacientům, kteří mají závažnou formu artrózy nebo jiné kloubní onemocnění a trpí kvůli tomu neléčitelnou nemocí. Endoprotéza většinou znamená definitivní vyřešení problému s nemocným kloubem, protože moderní náhrady vydrží dvacet let, mnohdy i déle. Endoprotéza se obecně doporučuje v případech, kdy je chrupavka v daném kloubu natolik poškozená, že kloub nemůže plnit svou funkci.
Čeká se týdny až léta
Z dat vyplývá, že výměn nepřibývalo jen v letech covidové pandemie, kdy se tyto operace odkládaly kvůli zajištění dostatku lůžek pro nakažené. Podle odborníků se to nyní kompenzuje – někde se operuje i o víkendu a pacienti tráví v nemocnici kratší dobu, v současné době už to mohou být jen tři až čtyři dny. Podle expertů je proto pravděpodobné, že se Česko blíží západnímu standardu, kdy bude kloubní endoprotetika vpuštěna do režimu jednodenní péče.
Toto zkrácení doby pobytu v nemocnici pochopitelně zkracuje čekací doby, které se už v některých nemocnicích pohybují i kolem pouhých několika týdnů.
V řadě nemocnic to ale stále ještě neplatí. Česká televize oslovila patnáct nemocnic napříč Českem. Ve většině lidé dostanou termín výkonu za víc než rok a půl až dva, někde jsou to ale dokonce až tři roky. O pomoc s hledáním zařízení, které by zákrok provedlo dřív, mohou klienti požádat pojišťovnu.
Podle státu přitom nemá čekací doba trvat déle než rok, stanoví to nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Pokud lidé nemohou sehnat termín do roka, mají se podle doporučení ministerstva zdravotnictví obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.