Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel pokládá za málo pravděpodobné, že poslanec Motoristů Filip Turek se stane ministrem životního prostředí. Nakonec možná podle něj bude dobré, když v této věci dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne.
„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ prohlásil prezident.
Občané demokratické a slušné země by ale podle něj měli mít náročnější kritéria. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal.
Pavel předpokládá, že předseda ANO Andrej Babiš také zveřejní do konce tohoto týdne, jak vyřeší svůj střet zájmů spočívající především ve vlastnictví holdingu Agrofert. Babiše je pak prezident připravený jmenovat v krátké době premiérem. Jmenování premiéra by se podle Pavla mohlo odehrát v příštím týdnu, v dalším by pak mohl jmenovat zbývající členy kabinetu.