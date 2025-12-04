Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

Právě se stalo
před 12 mminutami
Prezident Petr Pavel pokládá za málo pravděpodobné, že poslanec Motoristů Filip Turek se stane ministrem životního prostředí. Nakonec možná podle něj bude dobré, když v této věci dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne.

„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ prohlásil prezident.

Občané demokratické a slušné země by ale podle něj měli mít náročnější kritéria. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal.

Pavel předpokládá, že předseda ANO Andrej Babiš také zveřejní do konce tohoto týdne, jak vyřeší svůj střet zájmů spočívající především ve vlastnictví holdingu Agrofert. Babiše je pak prezident připravený jmenovat v krátké době premiérem. Jmenování premiéra by se podle Pavla mohlo odehrát v příštím týdnu, v dalším by pak mohl jmenovat zbývající členy kabinetu.

Soud v Brně schválil první dohodu o vině a trestu v korupční kauze Stoka, obžalovaný podnikatel Lubomír Smolka dostal podmínku a peněžitý trest tři miliony korun.
Meziroční inflace je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Prezident Petr Pavel pokládá za málo pravděpodobné, že poslanec Motoristů Filip Turek se stane ministrem životního prostředí. Nakonec možná podle něj bude dobré, když v této věci dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne.
Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
O nadcházejícím druhém adventním víkendu se v Česku oteplí, v neděli se nejvyšší teploty přiblíží k deseti stupňům Celsia, na začátku příštího týdne bude i kolem třinácti stupňů. I v noci má mrznout jen výjimečně, při jasné obloze a bezvětří. O víkendu zůstane obloha většinou zatažená, ráno se objeví mlhy, místy bude pršet, v pátek může v Čechách ve vyšších polohách ještě sněžit. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
Neznámý pachatel tráví psy v okolí největšího českobudějovického sídliště. Během jediného dne se tam při venčení otrávila hned dvě zvířata, přičemž jedno nepřežilo. Další chovatelka teď ve stejné lokalitě našla návnadu s jedem. Místní veterináři i policisté se s problémem setkávají v posledním roce opakovaně. Strážci zákona prosí o pomoc případné svědky. „Během dvaceti minut mi přivezli majitelé dva psy s naprosto stejnými příznaky. Občas vyndáváme hřebíky a jehly ze špekáčků,“ řekl k situaci veterinář Ladislav Lapáček s tím, že útoky na psy neřeší poprvé.
Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. Informovala o tom ruská agentura TASS s odvoláním na okupační úřady v takzvané Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny. Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až patnáct let za mřížemi. České ministerstvo zahraničí proti postupu Ruska v tomto případu zásadně protestuje.
Hasiči a policisté ve středu evakuovali přibližně 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem byla přítomnost isopropylalkoholu v jednom z kabinetů a potenciální riziko jeho výbuchu. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková na sociální síti uvedla, že obyvatelům v okolí nehrozí bezprostřední nebezpečí. Zásah skončil během odpoledne.
