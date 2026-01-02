Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

Podle prvního vyšetřování způsobily požár baru v Crans-Montaně hořící pyrotechnické svíčky, které byly umístěné na lahvích šampaňského a následně zvednuté příliš blízko ke stropu, uvedla prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová. Policejní šéf kantonu dle agentur uvedl, že ze 113 dosud identifikovaných zemřelých a zraněných při požáru baru Le Constellation je 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a několik jednotlivců dalších národností. Nezmínil mezi nimi žádného českého občana.
„Vše nasvědčuje tomu, že požár vznikl od hořících svíček nebo ‚bengálských ohňů‘, které byly připevněny k lahvím šampaňského. Ty byly umístěny příliš blízko stropu. Odtud se velmi rychle a rozsáhle rozšířil požár,“ uvedla Pilloudová.
Představitelé kantonu Valais, kde se neštěstí v noci na nový rok odehrálo, uvedli, že intenzivně spolupracují s nemocnicemi ze sousední Itálie a Francie a také z Belgie, Lucemburska, Německa, Polska a Chorvatska, které nabídly pomoc a speciální lůžka pro popálené pacienty.
Do evropských nemocnic má být transportováno na padesát vážně zraněných lidí, uvedl šéf regionální vlády Mathias Reynard. Představitelé znovu zopakovali, že v souvislosti s požárem zemřelo čtyřicet osob a nadále se pracuje na jejich identifikaci. Celkový počet zraněných je podle úřadů 119.