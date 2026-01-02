Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského


2. 1. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC, Reuters, ČT24

Podle prvního vyšetřování způsobily požár baru v Crans-Montaně hořící pyrotechnické svíčky, které byly umístěné na lahvích šampaňského a následně zvednuté příliš blízko ke stropu, uvedla prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová. Policejní šéf kantonu dle agentur uvedl, že ze 113 dosud identifikovaných zemřelých a zraněných při požáru baru Le Constellation je 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a několik jednotlivců dalších národností. Nezmínil mezi nimi žádného českého občana.

„Vše nasvědčuje tomu, že požár vznikl od hořících svíček nebo ‚bengálských ohňů‘, které byly připevněny k lahvím šampaňského. Ty byly umístěny příliš blízko stropu. Odtud se velmi rychle a rozsáhle rozšířil požár,“ uvedla Pilloudová.

Představitelé kantonu Valais, kde se neštěstí v noci na nový rok odehrálo, uvedli, že intenzivně spolupracují s nemocnicemi ze sousední Itálie a Francie a také z Belgie, Lucemburska, Německa, Polska a Chorvatska, které nabídly pomoc a speciální lůžka pro popálené pacienty.

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu
Policisté na místě tragédie

Do evropských nemocnic má být transportováno na padesát vážně zraněných lidí, uvedl šéf regionální vlády Mathias Reynard. Představitelé znovu zopakovali, že v souvislosti s požárem zemřelo čtyřicet osob a nadále se pracuje na jejich identifikaci. Celkový počet zraněných je podle úřadů 119.

Výběr redakce

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

04:54Aktualizovánopřed 12 mminutami
Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

16:03Aktualizovánopřed 16 mminutami
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

14:15Aktualizovánopřed 23 mminutami
Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

před 33 mminutami
Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

před 49 mminutami
Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře

Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře

před 3 hhodinami
Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

před 5 hhodinami
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

04:21Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Po požáru, který o silvestrovské noci zachvátil bar ve švýcarském lyžařském letovisku Crans-Montana, je až sto zraněných v kritickém stavu. Při incidentu zemřelo přibližně čtyřicet lidí, dalších téměř sto dvacet utrpělo zranění. Část obětí jsou cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.
04:54Aktualizovánopřed 12 mminutami

Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

Podle prvního vyšetřování způsobily požár baru v Crans-Montaně hořící pyrotechnické svíčky, které byly umístěné na lahvích šampaňského a následně zvednuté příliš blízko ke stropu, uvedla prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová. Policejní šéf kantonu dle agentur uvedl, že ze 113 dosud identifikovaných zemřelých a zraněných při požáru baru Le Constellation je 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a několik jednotlivců dalších národností. Nezmínil mezi nimi žádného českého občana.
16:03Aktualizovánopřed 16 mminutami

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce, informovala v pátek firma. Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
před 33 mminutami

Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu

Finské úřady zatkly dva lidi v souvislosti s poškozením podmořského telekomunikačního kabelu ve Finském zálivu z tohoto týdne. Pro další dvě osoby platí zákaz vycestovat, uvedla tamní policie. Národnost čtveřice nebo to, jaká byla její role na lodi Fitburg, kterou úřady zadržely ve středu, kriminalisté nesdělili, píše Reuters.
před 49 mminutami

Tlak na klimatické zákazy se obrací proti původní myšlence, popsali vědci

Představy o tom, jak by se měl měnit svět k lepšímu, se u mnoha zájmových skupin zásadně liší. Některé propagují více svobodu, jiné bezpečnost, další bohatství. A zejména v posledních desetiletích je silný také proud, který se snaží změnit životní styl lidí tak, aby se chovali ohleduplněji k přírodě. Podle výzkumu, který vyšel v odborném časopise Nature Sustainability, ale tyto snahy mohou přinášet opačné výsledky. Zejména když vsadí na zákazy.
před 1 hhodinou

Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Informovala o tom agentura AP. Zelenskyj v té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
před 3 hhodinami

Rusko si objednalo smrt velitele. Ukrajinská rozvědka ji nafingovala a inkasovala peníze

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) oznámila, že zinscenovala smrt velitele Ruského dobrovolnického sboru (RDS) Denise Kapustina, aby zabránila jeho zabití, o které usilovala Moskva. RDS bojuje na straně Ukrajiny. HUR také tvrdí, že získala peníze, které na zabití Kapustina vyčlenily ruské tajné služby.
před 3 hhodinami

Kongres zveřejnil výpověď Trumpova vyšetřovatele

Americký Kongres zveřejnil přepis svědectví bývalého zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, ve kterém obhajoval své rozhodnutí vést dvě nyní již ukončená trestní vyšetřování současného prezidenta Donalda Trumpa. Dokument má 255 stran. Obsahuje otázky zákonodárců a Smithovu obhajobu pokusů stíhat Trumpa za nelegální zadržování utajovaných dokumentů po opuštění úřadu a jeho údajné pokusy zvrátit volby v roce 2020. Trump jakékoliv pochybení odmítal.
před 4 hhodinami
Načítání...