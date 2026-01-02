Švýcarské úřady pokračují ve vyšetřování příčiny požáru v lyžařském středisku


Švýcarští vyšetřovatelé pokračují ve vyšetřování příčiny požáru, který ve čtvrtek zachvátil bar v lyžařském letovisku Crans-Montana. Uvedla to agentura Reuters. Při incidentu zemřelo na čtyřicet lidí, dalších 115 osob utrpělo zranění, mnoho z nich vážná. Část obětí tvoří podle tamní policie cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci.

Příčinu požáru zatím vyšetřovatelé zjišťují. Policie podle agentury AP sdělila, že věc nevyšetřuje jako terorismus. Generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová popsala, že po vzniku rozsáhlého požáru následoval výbuch. Agentura Reuters posléze připojila, že podle úřadů se „zdálo, že šlo spíše o nehodu než o útok“.

Podle švýcarských úřadů, na které se odvolává agentura DPA, nastalo v baru Le Constellation takzvané celkové vzplanutí, což je jev, při kterém se téměř současně prudce vznítí všechny hořlavé látky v místě požáru, pokud se nachází v uzavřeném prostoru.

Podnik je oblíbený mezi turisty, kteří v místě slavili příchod nového roku. Podle italského deníku Corriere dela Sera se v baru konala silvestrovská párty pro osoby mladší sedmnácti let.

Stanice Rhône FM uvedla, že ve středisku v noci zazněla jedna či více explozí a vypukl požár. Na místě zasahovaly nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek. Podle veřejnoprávní stanice RTS je Le Constellation suterénní bar, který může pojmout až čtyři sta lidí.

Pietní akce

Podle úřadů může trvat identifikace některých obětí několik dní vzhledem k utrpěným popáleninám. „Prvním cílem je přiřadit jména všem tělům,“ řekl starosta Crans-Montany Nicolas Feraud na tiskové konferenci ve čtvrtek večer. To by podle něj mohlo trvat několik dní.

Poblíž místa požárů se ve čtvrtek večer shromáždily stovky lidí, které přišly uctít památku obětí. „Myslíte si, že jste tady v bezpečí, ale tohle se může stát kdekoli. Byli to lidé jako my,“ řekl v místě agentuře Reuters osmnáctiletý Piermarco Pani.

Pietní místo v blízkosti baru Le Constellation
Zdroj: Reuters/Denis Balibouse

Záchranáři podle policejního šéfa Frédérice Gislera rozváželi pacienty do nemocnic v Sionu, Lausanne, Ženevě a Curychu. Podle italských médií zasahovali na místě také záchranáři z Údolí Aosty na italské straně hranice.

Svědek, který hovořil s francouzskou televizní stanicí BFMTV, popsal, jak lidé rozbíjeli okna, aby unikli plamenům. Panikařící rodiče spěchali na místo, aby zjistili, zda jejich děti nezůstaly uvězněny uvnitř. Mladý muž řekl, že viděl asi dvacet lidí, jak se snaží dostat ven z kouře a plamenů.

Dvě ženy řekly BFMTV, že na večírku viděly barmana, jak nese na ramenou svou kolegyni, která držela v láhvi zapálenou svíčku. Od svíčky se podle nich vznítil dřevěný strop, přičemž plameny se rychle rozšířily a strop se zřítil. Jedna ze svědkyň dále popsala tlačenici, která vznikla, když se lidé v panice snažili uniknout ze suterénního klubu po úzkém schodišti a skrze úzké dveře.

3 minuty
Následky požáru ve švýcarském lyžařském středisku
Zdroj: Reuterts/Valais Canton Police

Projevy soustrasti

Švýcarský prezident Guy Parmelin označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla. Oznámil, že státní vlajky v Bernu budou příštích pět dní na znamení smutku staženy na půl žerdi. Prohlásil také, že „tragédie takového rozsahu“ se nesmí opakovat. Z úcty k rodinám obětí odložil na odpoledne plánovaný tradiční novoroční projev, uvedla stanice RTS.

Soustrast Švýcarsku vyjadřují i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své nemocniční kapacity Švýcarsku nabídly Francie a Itálie.

„S hlubokým zármutkem sleduji zprávy o tragickém výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Česko stojí po boku Švýcarska v této těžké chvíli,“ napsal na síti X ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

