Po výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku je několik mrtvých, uvedla policie

Při výbuchu v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišlo o život několik lidí, informovala agentura AFP s odvoláním na policii. Ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár, na místě zasahují nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek, uvedla ve čtvrtek ráno na svém webu stanice Rhône FM.
„Došlo k výbuchu neznámého původu,“ řekl agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. „Je zde několik zraněných a několik mrtvých,“ dodal s tím, že zásah pokračuje.
Podle něj exploze nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.
Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.