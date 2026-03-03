FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

Izraelská tajná služba se nabourala do dopravních kamer v Teheránu, aby mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. S odkazem na informované zdroje o tom napsal deník Financial Times (FT). Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.
Izraelci měli přístup téměř ke všem teheránským dopravním kamerám roky a zašifrované snímky se posílaly na servery v Tel Avivu a jižním Izraeli, uvedly dva nejmenované zdroje FT. Podle jednoho z těchto zdrojů byla jedna z kamer obzvlášť užitečná, jelikož zachytila, kde běžně parkovali členové Chameneího ochranky a řidiči íránských politických špiček.
Prostřednictvím kamer izraelské zpravodajské služby shromažďovaly informace o adresách strážců, jejich pracovních rozvrzích a o tom, koho měli přiděleno chránit.
Izrael a Spojené státy také narušily mobilní signál v části Teheránu, kde byl Chameneí zabit, takže ti, kteří se snažili kontaktovat bodyguardy a předat případná varování, slyšeli obsazovací tón.
„Znali jsme Teherán tak, jako známe Jeruzalém,“ sdělil FT člen izraelské zpravodajské služby. „A když nějaké místo znáte stejně dobře jako ulici, na které jste vyrůstali, všimnete si jediné věci, která tam nepatří,“ dodal.
Izrael použil i umělou inteligenci
Podle představitele, který hovořil s britským deníkem, Izrael použil nástroje umělé inteligence a algoritmy, které vyvinul, aby roztřídil obrovské množství dat, jež shromažďoval o íránském vedení a jeho pohybech. To umožnilo vystopovat Chameneího na sobotní schůzku, kde byl zasažen, a poskytlo to izraelské tajné službě Mossad a americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) důkaz, že vysoce postavení představitelé jsou na cestě na jednání. CIA měla podle zdrojů také lidský zdroj, který poskytl klíčové zpravodajské informace.
Ne všechny podrobnosti o atentátu na Chameneího jsou známy. Některé možná nikdy nebudou zveřejněny, aby byly chráněny zdroje a metody, které se stále používají k vypátrání dalších cílů.
Zabití íránského duchovního vůdce však bylo politickým rozhodnutím, nikoli pouze technologickým úspěchem, uvedlo více než šest současných i bývalých izraelských zpravodajských představitelů. Když CIA a Izrael zjistily, že Chameneí bude v sobotu ráno pořádat schůzku ve svých kancelářích poblíž Pasteurovy ulice, naskytla se příležitost ho zabít spolu s mnoha členy nejvyššího vedení.
Americko-izraelské údery v pondělí stejně jako íránská odveta pokračovaly třetím dnem. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde. Trump uvedl, že nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně.