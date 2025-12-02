Turek chce své kauzy Pavlovi vysvětlit, jak po něm prezident požaduje


Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek chce prezidentovi Petru Pavlovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj „spíš mediální“. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty, doplnil Turek. Podle informací ČT Turek nadále odmítá, že by všechny jemu připisované kontroverzní příspěvky na sociálních sítích byly autentické. Prezident Pavel už v pondělí řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra.

„Určitě to budou konkrétní argumenty, které budou podloženy možná i nějakými dokumenty,“ prohlásil Turek, který je nyní se sněmovní delegací na Slovensku. „Těch kauz je poměrně dost a jsou to spíše mediální kauzy, ale já vím, že mám čisté svědomí, takže to panu prezidentovi velmi rád vysvětlím a určitě to budou nějaké realistické podklady ohledně nějakých, dejme tomu nejasností kolem mé osoby,“ dodal. Podle ČT hodlá Turek vysvětlit Pavlovi také to, jak by ministerstvo životního prostředí vedl.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle zjištění Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.

Filip Turek (za Motoristy) ve sněmovně

Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání, ve kterém podle serveru Seznam Zprávy nebo Deníku N uvedl, že má devět milionů v bezpečnostní schránce nebo dva miliony na účtu. A také, že vlastní 12 veteránů za 44,8 milionu korun. Čím si vydělával, zůstává nejasné, konkrétní původ milionů Turek vysvětlit odmítá.

Údajné vyhrožování

Server iRozhlas.cz a Radiožurnál také v polovině října zveřejnily informace, podle nichž Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. V úterý iRozhlas.cz uvedl, že policie Turka prověřovala kvůli příspěvku na sociální síti zlehčujícím vraždu dvou ekologických aktivistů. Turek čelil kritice i za to, že na pražské Národní třídě během letošní připomínky výročí sametové revoluce ze 17. listopadu jednomu ze svých oponentů vyhrožoval, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Filip Turek (za Motoristy)

Pavel v pondělí připustil, že Turek nečelí policejnímu stíhání, nicméně od politiků mají podle hlavy státu lidé větší očekávání než pouze to, že nemají konflikt se zákonem. Jestli Turka ministrem jmenuje, nebo nikoli, prezident odmítl upřesnit.

Pavel se od pátku postupně setkává s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, s Turkem zatím nehovořil. Ve čtvrtek ale prezident přijme mimo jiné předsedu Motoristů Petra Macinku, který se má podle návrhu koalice stát šéfem diplomacie. Macinka již dříve uvedl, že chce při setkání s prezidentem vyjasnit také situaci kolem Turka, kterého původně strana chtěla nominovat na šéfa diplomacie. Motoristé trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.

Turek je členem devítičlenné poslanecké delegace pod vedením předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) na dvoudenní návštěvě Slovenska. V delegaci jsou pouze poslanci vznikající vládní koalice SPD, ANO a Motoristů, což sklidilo kritiku opozičního tábora.

Petr Macinka a Filip Turek

