Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.
„Ty výhrady vychází především z toho, o čem se hovoří ve veřejném prostoru. Samozřejmě, že respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán. Ale od politiků máme přece jen trochu větší očekávání než jen to, že nemají konflikt se zákonem,“ podotkl Pavel.
„Já myslím, že minimálně je potřeba, aby Filip Turek naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno to, co se kolem něho děje, protože jinak to vyvolává dojem, že skutečně není vhodnou osobou na jakoukoli ministerskou funkci,“ dodal Pavel.
Prezident výhrady k Turkovi zopakoval i ve středu na schůzce s pravděpodobným budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad ale dosud žádné takové důvody nevznesl.
Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a svého předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Prezident se od minulého týdne schází s kandidáty na ministerské posty, v pondělí přijímá další nominanty za ANO. Postupně dorazí nominanti na ministry průmyslu a obchodu Karel Havlíček, financí Alena Schillerová a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.