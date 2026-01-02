Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Venezuelská vláda propustila v uplynulých hodinách 88 lidí, které zadržovala kvůli protestům po prezidentských volbách v roce 2024. Venezuelské nevládní organizace informovaly dříve o propuštění 87 lidí, píší tiskové agentury. Jde se o druhý podobný krok v krátké době, úřady v prosinci nařídily propuštění 99 lidí. Odpůrci režimu byli zadržení po široce zpochybňovaném hlasování, které dle úřadů vyhrál autoritářský vládce Nicolás Maduro.

„Ráno prvního ledna oznámily matky a příbuzní nová propuštění politických vězňů,“ uvedl podle agentury AFP Výbor pro osvobození politických vězňů. Připojil také, že může potvrdit propuštění 55 lidí. Venezuelská vláda později uvedla, že nařídila propuštění 88 lidí zadržovaných v souvislosti s protesty po prezidentských volbách z července 2024.

U vánočního propuštění uvězněných se informace o jejich počtu lišily. Úřady informovaly o 99 lidech, venezuelská nevládní organizace Foro Penal ovšem uvedla, že byla schopna ověřit propuštění pouze 61 vězňů.

Venezuela propustila desítky lidí uvězněných po prezidentských volbách
Protest za propuštění politických vězňů ve Venezuele před Vánoci

Odpůrci vlády vyšli do ulic krátce po volbách, které se konaly v létě 2024. Odmítali mimo jiné prohlášení volebního úřadu, který na základě neúplných a netransparentních výsledků den po hlasování označil znovu za vítěze autoritáře Madura. Opozice tvrdí, že vyhrál její kandidát Edmundo González Urrutia.

Během protestů byly tři desítky lidí zabity a kolem 2400 osob bezpečnostní složky zatkly. Úřady tvrdí, že nechaly propustit na dva tisíce lidí. Podle organizace je ve Venezuele zhruba 700 politických vězňů, píše AFP.

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová při setkání s příznivci v Oslu

Mezinárodní kritika

Maduro, který v zemi vládne od roku 2013, se podle západních médií drží u moci potlačováním opozice, díky nedemokratickým volbám a podpoře armády, kterou si udržuje finančními a dalšími výhodami. Madurova vláda odmítá, že jsou v zemi političtí vězni, a tvrdí, že všichni zadržovaní jsou obviněni z trestných činů.

V poslední době se Maduro podle AFP snaží ukázat smířlivější postoj, zatímco čelí tlaku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami, a viní ho i z dalších zločinů. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele.

USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země. Spojené státy podle Trumpa mezitím ve Venezuele zaútočily na přístav sloužící podle nich k pašování drog.

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí
Venezuelští mariňáci na cvičení v Kaliningradu v roce 2019

Výběr redakce

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

před 2 hhodinami
Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu

Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu

před 4 hhodinami
Při dopravních nehodách vloni zemřelo nejméně lidí od roku 1961

Při dopravních nehodách vloni zemřelo nejméně lidí od roku 1961

před 4 hhodinami
Před 35 lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku

Před 35 lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku

před 4 hhodinami
Je důležité, abychom překonali příkopy, říká arcibiskup Graubner

Je důležité, abychom překonali příkopy, říká arcibiskup Graubner

před 4 hhodinami
Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Velvyslanec: Nedůstojná a nepřijatelná slova

Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Velvyslanec: Nedůstojná a nepřijatelná slova

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech

Venezuelská vláda propustila v uplynulých hodinách 88 lidí, které zadržovala kvůli protestům po prezidentských volbách v roce 2024. Venezuelské nevládní organizace informovaly dříve o propuštění 87 lidí, píší tiskové agentury. Jde se o druhý podobný krok v krátké době, úřady v prosinci nařídily propuštění 99 lidí. Odpůrci režimu byli zadržení po široce zpochybňovaném hlasování, které dle úřadů vyhrál autoritářský vládce Nicolás Maduro.
před 31 mminutami

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo podle policie na čtyřicet lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo zranění, a to většinou vážná. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se podle mluvčího ministerstva zahraničí nikdo neobrátil. Švýcarský prezident Guy Parmelin označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, oznámilo Finsko

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie, informovala ve čtvrtek podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a čtrnáct členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.
před 1 hhodinou

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Pokračující střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Íránu si vyžádaly první oběti na životech, podle tiskových agentur zemřelo nejméně šest lidí. Zemi kvůli prudce rostoucí inflaci zasáhly největší protesty za poslední tři roky, které se v několika regionech změnily v násilí.
před 2 hhodinami

Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Postupně následovaly další země od Nového Zélandu přes Čínu, Thajsko či Katar až po Evropu, kde davy oslavovaly příchod nového roku v Berlíně, Paříži, Londýně a dalších městech. Ve čtvrtek se oslavy přesunuly na americký kontinent – nejprve ve 4:00 SEČ do Brazílie, o dvě hodiny později například do New Yorku, v 9:00 pak i na západní pobřeží USA. Jako poslední do roku 2026 ve 13:00 SEČ vstoupily neobydlené tichomořské atoly Bakerův ostrov a Howlandův ostrov.
31. 12. 2025Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

Devětačtyřicetiletý Čech zahynul ve středu při výstupu na horu Breithorn v rakouském Salcbursku, informovala ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.
před 14 hhodinami

Uznání Somalilandu budí vášně. Izrael myslí strategicky

Překvapivé rozhodnutí Izraele uznat jako první na světě africký Somaliland jako nezávislý stát odsoudily už desítky zemí. Podle expertů jsou důvody Jeruzaléma strategické, včetně příprav na možnou ofenzivu proti jemenským hútíům a snahy čelit vlivu Íránu v regionu. Spekuluje se i o plánu na přemístění Palestinců z Gazy na území Somalilandu. Izrael a Somaliland oficiálně mluví o posílení ekonomické spolupráce.
před 14 hhodinami

Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.
31. 12. 2025Aktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...