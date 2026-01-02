Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Píší to agentury s odkazem na fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii.
Kim Ču-e je na fotografii z návštěvy mauzolea se svým otcem a matkou. Stalo se tak při oficiálním aktu, kterého se zúčastnili i další severokorejští funkcionáři. Státní agentura KCNA sice ve své zprávě dívku nezmínila, její přítomnost je však patrná na snímcích z akce. V mauzoleu v Pchjongjangu jsou pohřbeni bývalí vládci KLDR Kim Ir-sen a Kim Čong-il, tudíž praděda a děda dívky.
Podle analytiků jihokorejských tajných služeb je Kim Ču-e v nástupnické linii po svém otci. Účast na oficiální akci podle agentur toto postavení dívky ještě posiluje. Představitel jihokorejské vlády agentuře Reuters ale řekl, že je příliš brzo spekulovat o tom, že by Kim Ču-e mohla nahradit svého otce vzhledem k jejímu věku i k tomu, že nemá zatím žádnou oficiální funkci.
Dívka se poprvé objevila na oficiální akci v roce 2022, když doprovázela otce při testu balistické rakety. Severokorejské úřady neuvádějí její věk. Podle agentury Reuters se Kim Ču-e narodila na začátku minulého desetiletí.