Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Píší to agentury s odkazem na fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii.

Kim Ču-e je na fotografii z návštěvy mauzolea se svým otcem a matkou. Stalo se tak při oficiálním aktu, kterého se zúčastnili i další severokorejští funkcionáři. Státní agentura KCNA sice ve své zprávě dívku nezmínila, její přítomnost je však patrná na snímcích z akce. V mauzoleu v Pchjongjangu jsou pohřbeni bývalí vládci KLDR Kim Ir-sen a Kim Čong-il, tudíž praděda a děda dívky.

KLDR údajně otestovala novou raketu
Severokorejský diktátor Kim Čong-un

Podle analytiků jihokorejských tajných služeb je Kim Ču-e v nástupnické linii po svém otci. Účast na oficiální akci podle agentur toto postavení dívky ještě posiluje. Představitel jihokorejské vlády agentuře Reuters ale řekl, že je příliš brzo spekulovat o tom, že by Kim Ču-e mohla nahradit svého otce vzhledem k jejímu věku i k tomu, že nemá zatím žádnou oficiální funkci.

Dívka se poprvé objevila na oficiální akci v roce 2022, když doprovázela otce při testu balistické rakety. Severokorejské úřady neuvádějí její věk. Podle agentury Reuters se Kim Ču-e narodila na začátku minulého desetiletí.

Bratrská válka roztrhla Koreu, stvořila tygra a totalitu
Váleční uprchlíci, v pozadí tank M46 Patton

Výběr redakce

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

04:21Aktualizovánopřed 32 mminutami
Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

před 45 mminutami
Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

před 1 hhodinou
Švýcarské úřady pokračují ve vyšetřování příčiny požáru v lyžařském středisku

Švýcarské úřady pokračují ve vyšetřování příčiny požáru v lyžařském středisku

04:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Příběh černého uhlí se začíná uzavírat. Horníky čeká nová kapitola

Příběh černého uhlí se začíná uzavírat. Horníky čeká nová kapitola

před 2 hhodinami
Elektronický průkaz a méně oprávnění. Začíná platit nový zbraňový zákon

Elektronický průkaz a méně oprávnění. Začíná platit nový zbraňový zákon

před 2 hhodinami
Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech

Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech

před 8 hhodinami
Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicích do ropného sektoru. V noci na pátek to prohlásil venezuelský autoritář Nicolás Maduro. Americká administrativa jej bez důkazů viní z toho, že stojí „v čele obchodu s drogami“. Maduro také jednoznačně nepotvrdil úder na venezuelské území, o kterém v minulých dnech informovala americká média.
04:21Aktualizovánopřed 32 mminutami

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Píší to agentury s odkazem na fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii.
před 45 mminutami

Simulace ukázaly, jak zabránit pandemii ptačí chřipky. Reakce by musela být blesková

Ptačí chřipka napadá miliony ptáků i dalších zvířat. Výjimečně se přenese i na člověka. Stále se ale nezměnila natolik, aby se dokázala přenášet mezi lidmi. A právě tato možnost vyvolává obavy epidemiologů, kteří se pokoušejí představit, jak by to vypadalo. Takový scénář přibližuje nový model indických vědců.
před 47 mminutami

Švýcarské úřady pokračují ve vyšetřování příčiny požáru v lyžařském středisku

Švýcarští vyšetřovatelé pokračují ve vyšetřování příčiny požáru, který ve čtvrtek zachvátil bar v lyžařském letovisku Crans-Montana. Uvedla to agentura Reuters. Při incidentu zemřelo na čtyřicet lidí, dalších 115 osob utrpělo zranění, mnoho z nich vážná. Část obětí tvoří podle tamní policie cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci.
04:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech

Venezuelská vláda propustila v uplynulých hodinách 88 lidí, které zadržovala kvůli protestům po prezidentských volbách v roce 2024. Venezuelské nevládní organizace informovaly dříve o propuštění 87 lidí, píší tiskové agentury. Jedná se o druhý podobný krok v krátké době, úřady v prosinci nařídily propuštění 99 lidí. Odpůrci režimu byli zadržení po široce zpochybňovaném hlasování, které dle úřadů vyhrál autoritářský vládce Nicolás Maduro.
před 8 hhodinami

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo podle policie na čtyřicet lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo zranění, a to většinou vážná. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se podle mluvčího ministerstva zahraničí nikdo neobrátil. Švýcarský prezident Guy Parmelin označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, oznámilo Finsko

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie, informovala ve čtvrtek podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a čtrnáct členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.
před 10 hhodinami

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Pokračující střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Íránu si vyžádaly první oběti na životech, podle tiskových agentur zemřelo nejméně šest lidí. Zemi kvůli prudce rostoucí inflaci zasáhly největší protesty za poslední tři roky, které se v několika regionech změnily v násilí.
před 10 hhodinami
Načítání...