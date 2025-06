Bratrská válka roztrhla Koreu, stvořila tygra a totalitu

„Jižní Korea je čtvrtou největší ekonomikou v Asii a dvanáctou na světě, strukturálně hluboce ukotvenou v globálním ekonomickém světě. KLDR je rozvojová země, která je vlivem domácích podmínek a sankční politiky víceméně zcela neintegrovaná do mezinárodního ekonomického systému. Vliv to má přirozeně i na společnost a obecný vývoj v zemi,“ konstatovala Chamrová.

Jihu poloostrova trvalo desítky let, než se z krvavého konfliktu zotavil. Od šedesátých let se ale země rychle industrializovala a patřila mezi takzvané asijské tygry. Sever naopak zůstává velmi chudou zemí, jednou z nejdrsnějších totalit na světě a trvalým zdrojem nestability. Izolovaná diktatura má hospodářství plně pod svou kontrolou.

Co však demokratický Jih nezná, je hlad, veřejné popravy a rozsáhlé pracovní tábory, do nichž diktatura Severu posílá politické vězně. V devadesátých letech, kdy ekonomika KLDR trpěla recesí, zavládl v zemi hladomor a zemřely odhadem statisíce lidí. Ještě v roce 2017 neměla podle Světové banky více než polovina obyvatel přístup k elektřině.

Po nástupu Jun Sok-jola do prezidentského úřadu v roce 2022 Soul vůči Pchjongjangu značně přitvrdil. Jun v kampani dokonce volal po tom, aby USA v Jižní Koreji znovu rozmístily taktické jaderné zbraně. Loni obě strany měsíce posílaly přes hranici balony a drony s propagandistickými materiály. KLDR dokonce loni zanesla do ústavy zmínku o tom, že Jižní Korea představuje nepřátelský stát.

Určité změny by mohly nastat i s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Během předchozího mandátu se osobně setkal s vůdcem KLDR. Odhadovat budoucí vývoj je ale podle Kozáka velmi složité. „Situace na Korejském poloostrově je zásadním způsobem ovlivněna mnohem závažnější dynamikou americko-čínského soupeření. Nemyslím si, že Severní Korea vážně uvažuje o útoku na Jih, nicméně pro severokorejský režim je takový scénář užitečný z hlediska zavádění absolutní kontroly nad společností,“ obává se Kozák.

Vlastnictví jaderných zbraní přitom poskytuje Severokorejcům tak velký odstrašující potenciál, že vojenské řešení konfliktu je prakticky nemyslitelné, míní expert. „Válku v Asii si Donald Trump určitě teď nepřeje, nicméně jak se ukázalo v případě Izraele, i přání Donalda Trumpa lze ignorovat,“ dodává s odkazem na nedávný překvapivý útok židovského státu na Írán.

Podle aktuálního průzkumu si většina plnoletých Američanů myslí, že by jejich vláda měla s Čínou i KLDR spolupracovat na posílení vztahů a snížení napětí. Sedm z deseti dotázaných se domnívá, že by prezident měl navrhnout setkání se severokorejským vůdcem a tři čtvrtiny si přejí, aby Washington spolupracoval s Pchjongjangem na repatriaci pozůstatků amerických vojáků. Většina americké veřejnosti i nadále tvrdí, že by se USA měly co nejvíce zapojit do dialogu s Pekingem.