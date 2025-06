Většina severokorejských vojáků chce jít do války

Severní Korea je pro Rusko důležitým zdrojem raket, munice a vojáků pro válku na Ukrajině. Loni Pchjongjang předal Moskvě nejméně sto balistických raket a poskytl přes 11 tisíc vojáků, kteří se zapojili do bojů v Kurské oblasti. O jejich motivaci a výcviku mluvila zpravodajka ČT Barbora Šámalová se severokorejskými vojáky, kteří dezertovali do Jižní Koreje.

Rju Song-hjon si dokáže přestavit, jak uvažují severokorejští vojáci na ruské frontové linii. Do roku 2019, kdy přes demilitarizovanou zónu utekl na Jih, na tom byl podobně jako oni: špatně živený a slepý k okolnímu světu. Kdyby ho tehdy poslali na Ukrajinu, pravděpodobně by ještě poděkoval.

Pastor Sim Ču-il byl třicet let důstojníkem severokorejské armády, než v roce 1998 zběhl na Jih. Podle něj se Kimovi muži na Ukrajině rychle přizpůsobili: „Snažili se bojovat podle taktiky speciálních jednotek. Zpočátku to moc nefungovalo. Ale v poslední době se zdá, že se přizpůsobují. Velký počet vojáků vstupujících do boje znamená výhody i nevýhody.“

Odhodlání

Jednou z největších záhad je, s jakým odhodláním se severokorejští vojáci pouštějí do boje daleko od domova a za neznámou věc. Režim jim od dětství vštěpuje, že se musejí obětovat za vůdce.

„Existuje pravidlo, že ve válce je nepřítel nikdy nesmí zajmout, to by se rovnalo dezerci. Pokud jim hrozí zatčení, musejí se buď nechat zabít nebo spáchat sebevraždu,“ vysvětluje Sim. „Když Severokorejci operovali v Jižní Koreji, až do poloviny devadesátých let posílali infiltrátory. Když jsme se je pokusili zajmout, obklíčili jsme je a vyzvali, ať se vzdají, ve většině případů spáchali sebevraždu,“ dodává Čon.

Z peněz, které Kim z Ruska inkasuje, nevidí rodiny vojáků nic, v rámci systému ale získávají privilegované postavení. „Nejsme si zcela jistí, ale zdá se, že průměrný severokorejský voják dostává měsíčně asi tři tisíce dolarů. Nic z toho však nemá,“ říká jihokorejský generálporučík Čon.

A bývalý severokorejský důstojník Sim dodává: „Ani rodiny nedostávají vůbec nic. Jen politická hodnocení. Třeba jestli šli bojovat s nasazením života na výzvu strany. Nebo zda padli v boji. Severní Korea vyjadřuje uznání pouze certifikátem. Například 'rodinám padlých v boji, kteří položili životy za poslání strany'. Ale neposkytuje žádnou materiální kompenzaci.“