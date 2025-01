KLDR velí k „bitvě o kompost“. Limit je však pro obyvatele nesplnitelný

KLDR usiluje o to, aby jeho země „zvítězila v bitvě o úrodu“. Nejprve však musí triumfovat v „bitvě o kompost“, což je kódové označení pro exkrementy. Na výrobu hnojiva před jarní sezonou totiž musí každoročně odevzdat každý dospělý Severokorejec 500 kilogramů výkalů, děti pak 200 kilogramů.

Otázka šedé ekonomiky

Na černém trhu tak překupníci vydělávají jmění. KLDR dává běžně veřejným kampaním vojenské názvy – ať už jde o stavební bitvu nebo mobilizaci pracovníků. Vláda žádá obyvatele, aby produkovali kompost, ovšem nedokáže jim zajistit výživnou stravu.

Příděly jídla nestačí a lidé přežívají jen díky černému trhu. Šedou ekonomiku pro ČT popsala severokorejská uprchlice Li He-kjung, která žije momentálně v Jižní Koreji. „I v nejtěžších dobách jsme si našli způsob, jak zpracovat to málo, co jsme měli,“ říká. „Například – když jste z deseti kilogramů kukuřice vyrobili kořalku, vydělali jste si na 20 kilogramů kukuřice. Bez černého trhu by stát zkolaboval,“ dodává.

Nedostatek hnojiva je chronickým problémem Pchjongjangu, který je kvůli zbrojení pod sankcemi. Kompostová kampaň tak naznačuje, že to nemění ani obchod s Ruskem, kterému dodává zbraně a vojáky do války na Ukrajině. Rozsáhlé průmyslové komplexy oficiálně označované za továrny na hnojivo produkují látky k výrobě zbraní.