Izrael předává zbraně skupině konkurující Hamásu, tvrdí opozice

Izraelská armáda podle opozice a tisku předává zbraně nové skupině, která je v Pásmu Gazy v opozici vůči teroristickému hnutí Hamás. Vyzbrojování se děje za souhlasu premiéra Benjamina Netanjahua, tvrdí zdroje, které cituje server The Times of Israel. Nová skupina vznikla kolem beduínského klanu na jihu Pásma Gazy. Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua tvrzení přímo nepopřela.

Podle článku, který server The Times of Israel označil jako autorizovaný vojenskou cenzurou, armáda poskytla skupině zbraně za účelem posílit opozici vůči Hamásu, který v Pásmu Gazy vládne už skoro dvacet let. Deník Ha'arec na základě satelitních snímků napsal, že skupina působí v oblastech, které jsou pod přímou kontrolou armády židovského státu.

Podle izraelských médií je vůdcem skupiny člen beduínského klanu Jásir abu Šabáb. Ha'arec napsal, že muž je na jihu Pásma Gazy známý svými kriminálními aktivitami, mezi které patří v posledních letech i rabování humanitární pomoci. List dodává, že skupina měla původně na sto členů, její řady i záběr aktivit se však v posledních týdnech rozrůstají. Podle The Times of Israel je skupina popisovaná někdy jako milice, jindy jako kriminální gang.