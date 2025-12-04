Agenti FBI zadrželi podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zadržel člověka, kterého podezřívá z umístění trubkových bomb u politického ústředí demokratů a republikánů ve Washingtonu pátého ledna 2021, v předvečer útoku příznivců Donalda Trumpa na Kapitol. Informovala o tom televize CNN.

Policie obě nálože, které byly funkční, objevila až druhý den. To vedlo ke stažení bezpečnostních sborů od Kapitolu krátce před tím, než do sídla Kongresu USA vtrhl dav Trumpových příznivců.

Žádná z bomb nevybuchla, k jedné z nich se ale na vzdálenost jednotek metrů přiblížila tehdejší zvolená americká viceprezidentka Kamala Harrisová.

Z umístění bomb existuje zrnitá videonahrávka, která zachycuje člověka v mikině s kapucí přes hlavu. Jedna z náloží byla před sídlem Demokratického národního výboru (DNC), politického ústředí demokratů. Druhá se pak nacházela v uličce za budovou Republikánského národního výboru (RNC). Obě sídla se nachází nedaleko Kapitolu, poznamenala CNN.

Bomby se objevily den před útokem na Kapitol

Časová blízkost rozmístění bomb a útoku na Kapitol dala vzniknout řadě konspiračních teorií o tom, že spolu oba incidenty souvisejí.

Republikán Trump, kterého v prezidentských volbách v listopadu 2020 porazil demokrat Joe Biden, po prohře opakovaně hovořil o tom, že mu demokraté vítězství ukradli. Žádné důkazy, které by obstály u soudu, ale nepředložil. Dne šestého ledna 2021 pronesl projev ke svým příznivcům, kteří se následně vydali na Kapitol ve snaze zabránit Kongresu, aby potvrdil Bidenovo zvolení prezidentem. Akce Trumpových přívrženců přerostla v násilnosti.

Za Trumpův „den lásky“ v Kapitolu skončily ve vězení stovky lidí
Útok na Kapitol

Trumpův příznivce Dan Bongino, který se letos po Trumpově návratu do Bílého domu stal náměstkem ředitele FBI, v minulosti opakovaně hovořil o propojení případu s bombami a útokem na Kapitol. Mimo jiné tehdy naznačil, že za bombami stojí FBI. „Věřím, že FBI zná identitu toho, kdo tam trubkové bomby dal,“ řekl podle CNN Bongino ve svém podcastu s tím, že to byla práce lidí z FBI. „Lidi, ten člověk byl jejich,“ prohlásil s tím, že je to největší skandál v historii FBI.

Když se Bongino dostal do vedení FBI, tak se podle informací CNN na případ bomb zaměřil. Po nástupu do funkce řekl televizi Fox News, že si je jistý, že se FBI k jistým podezřelým přibližuje.

Skupina agentů FBI žaluje ministerstvo spravedlnosti, obávají se o soukromí
Sídlo FBI ve Washingtonu

