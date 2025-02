Skupina agentů FBI žaluje ministerstvo spravedlnosti, obávají se o soukromí

před 10 m minutami | Zdroj: ČTK , New York Times

Anonymní skupina agentů a zaměstnanců amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v úterý zažalovala americké ministerstvo spravedlnosti ve snaze zabránit prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho spojencům ve zveřejnění jmen několika pracovníků FBI. Ti vyšetřovali případy spojené s útokem Trumpových stoupenců na Kapitol ze 6. ledna 2021. Podle agentury AP stojí za žalobou agenti, kteří se na vyšetřování těchto případů podíleli. Podle informací New York Times (NYT) se vyšetřování případu účastnilo až šest tisíc lidí.

Žaloba byla podána jen několik hodin před 15:00 místního času (21:00 SEČ), kdy úřadující náměstek amerického ministra spravedlnosti Emil Bove nařídil vedení FBI, aby mu předalo seznam všech zaměstnanců úřadu, kteří se podíleli na vyšetřování Trumpových příznivců zapojených do útoku na sídlo Kongresu Spojených států.

„Žalující tvrdí, že účelem tohoto seznamu je identifikovat agenty, kteří mají být propuštěni nebo postiženi jiným nepříznivým pracovním opatřením,“ stojí v žalobě. Podání žaloby se zároveň zdůvodňuje obavami, že by seznam jmen zveřejnili Trumpovi stoupenci, čímž by osoby na seznamu a jejich rodiny vystavili nebezpečí ze strany pachatelů útoku, kterým nynější šéf Bílého domu udělil milost. Trumpovi stoupenci tehdy v lednu 2021 vtrhli do Kapitolu ve snaze zabránit formálnímu potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách z roku 2020.