Uprchlí gestapáci se v 50. letech přestali skrývat. Aby za mlácení Čechů dostali důchod

Jedním ze zločinců, které vypátrala čs. komise, byl Otto Koslowski. Působil na brněnském gestapu, kde potíral nejen komunistický odboj, ale v gesci měl například i stíhání homosexuálů. Byl přísedícím u stanného soudu v Brně, kde odsoudil k smrti desítky lidí. Osobně zavraždil na konci války nejméně dva vězně v Kounicových kolejích v Brně. S koncem války se mu podařilo uprchnout z utečeneckého transportu v Jihlavě a usadil se v Bavorsku. Zatčen byl v září 1946 a o půl roku později byl předán do Československa. Dvakrát se pak neúspěšně pokusil o sebevraždu. Po vydání do Československa si pořezal žíly žiletkou, kterou si schoval při zatčení do svého kožichu. Díky zásahu lékařů se ho ale povedlo zachránit. Podruhé se chtěl zabít v dubnu 1947, když si jeden z vyšetřovatelů musel odskočit a v aktovce pod stolem nechal pistoli, kterou se Koslowski dvakrát střelil do prsou. Přežil. V květnu 1947 byl ale odsouzen k trestu smrti a popraven.