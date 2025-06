Trump hrozí Muskovi „vážnými následky“. Jejich vztah prý skončil

„Pokud to udělá, bude za to muset nést následky,“ zdůraznil šéf Bílého domu. Odmítl však sdělit, jaké následky by to měly být. Muskovy podniky aktuálně mají mnoho lukrativních vládních zakázek.

Na dotaz, zda je jeho vztah s majitelem společností Tesla a SpaceX u konce, Trump řekl: „To bych předpokládal, jo.“ Naopak „ne“ odpověděl na otázku, zda by si přál své vztahy s majitelem Tesly či SpaceX napravit. „Jsem příliš zaneprázdněn jinými věcmi,“ odvětil šéf Bílého domu.