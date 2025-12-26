V japonské továrně zranil útočník nejméně patnáct lidí

Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Policie v souvislosti s incidentem zatkla osmatřicetiletého muže.
Šéf hasičského sboru v Mišimě agentuře AFP sdělil, že tísňové volání z továrny o útoku nožem a kapalinou ve spreji zaznamenali kolem půl deváté ráno SEČ. K incidentu došlo v továrně firmy Yokohama Rubber Company, která se zabývá výrobou pneumatik pro kamiony a autobusy.
Osm lidí s bodnými ranami bylo hospitalizováno a pět z nich je ve vážném stavu. Úřady podle agentury AP uvedly, že chemikálií použitou při útoku je zřejmě bělidlo.
Policie prefektury informovala, že na místě byl zatčen 38letý muž, který čelí obvinění z vraždy. Neuvedla však další podrobnosti.