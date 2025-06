Čína podle Trumpa souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin

Čínský prezident Si Ťin-pching souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin do Spojených států, řekl v pátek americký prezident Donald Trump. Uvedl také, že se ještě nerozhodl, zda zavede další sankce proti Rusku, které zvažuje americký Senát. Dále dodal, že brzy rozhodne o příštím šéfovi centrální banky a pečlivě zváží, zda omezit vládní zakázky miliardáři Elonu Muskovi.

Si Ťin-pching souhlasil s obnovením dodávek kovů vzácných zemin a magnetů do USA, řekl Trump na palubě letadla Air Force One. Oba prezidenti spolu telefonovali ve čtvrtek na žádost šéfa Bílého domu.

Trump se na palubě prezidentského speciálu vyjádřil také k možným sankcím proti Rusku. Americký Senát totiž zvažuje návrh zákona, který by na Moskvu uvalil další přísné sankce. Zavedl by také sankce na země, které s ním obchodují. „Ještě jsem se nerozhodl, zda je použiji,“ řekl Trump. „Použiji je, pokud to bude nutné,“ dodal.