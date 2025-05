Sankce, které srazí Putina na kolena, jsou v nedohlednu, říká historik

„Je samozřejmě jasné, že to nebudou evropští vojáci, kdo Ukrajinu zabezpečí,“ poznamenal historik. „Jakékoliv politické záruky, které (jako Evropa) poskytneme, jsou nakonec založeny na naší ochotě jít za Ukrajinu do války. A v tomto směru si myslím, že není dostatečná. Takže se Ukrajina bude muset bránit sama,“ vysvětlil Galeotti.

„Nezapomeňte, že pro Putina je dění na Ukrajině jen zástupnou válkou v rámci širšího konfliktu se Západem. Pokud jste Rus a nazýváte dění na Ukrajině válkou, můžete jít do vězení. Je to speciální vojenská operace. Sám Putin však používá slovo válka, když mluví o vztahu Ruska se Západem,“ zmínil Galeotti.

Sankce podle Galeottiho fungují tak, aby zvýšily náklady. „Ovlivňují vojensko-průmyslový komplex. Ruské továrny si mikročipy západní výroby, které potřebují pro své rakety a bezpilotní letouny, dokážou opatřit i nyní. Ale protože je musí získávat přes prostředníky a zprostředkovatele z třetích stran (…), platí za ně zhruba trojnásobek tržní ceny,“ vysvětlil.

Podle historika je Evropa nyní, co se týče sankcí, na hranici toho, co může udělat, aniž by to postihlo i ji samotnou. „Můžeme udělat mnohem více, než děláme nyní. Ale nejsem přesvědčen, že jsme ochotni k tomu přistoupit,“ míní.

Galeotti poznamenal, že výroky politiků o „zničujících sankčních balících“ nejsou přesné. Podle něj je především důležité sankce neustále obnovovat, jelikož Rusové si najdou další způsoby, jak je obcházet, a Evropa tomu musí zabránit.

„Nepředstírejme, že je v dohlednu nějaké sankční opatření, které Putina zázračně srazí na kolena,“ uzavřel Galeotti.