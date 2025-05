V Turecku se sešli šéfové diplomacie USA a Ukrajiny. Jednat mají i zástupci Kyjeva a Moskvy

Zelenskyj uvedl, že bude ve čtvrtek v Ankaře jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a do Istanbulu se přesune, pokud tam přicestuje Putin. Ten nicméně dle večerního oznámení Kremlu v delegaci chybí.

„Vladimir Putin se snaží zůstat v mírovém procesu, ale zároveň neplnit žádná pravidla, která jsou v něm nastolena. To znamená jednat, ale přitom válčit a neuzavírat příměří, táhnout čas. Vypadat jako mírotvůrce, ale zároveň jím vůbec nebýt,“ míní novinářka Deníku N Petra Procházková.

Putin v noci na neděli projevil ochotu vést přímá jednání s Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu. Zelenskyj na Putinův návrh reagoval prohlášením, že ve čtvrtek bude v Turecku osobně a bude na šéfa Kremlu čekat. Rozhovory v Istanbulu by měly začít kolem deváté hodiny SELČ. Budou se odehrávat za zavřenými dveřmi, napsala ruská státní agentura TASS. Představitel ukrajinské delegace Andrij Kovalenko uvedl, že není žádná dohoda na tom, kdy přesně by mohly rozhovory začít.

První schůzka vyjednávačů bojujících stran se uskutečnila čtyři dny po zahájení invaze, tedy 28. února 2022, na ukrajinsko-běloruských hranicích. Rozhovory trvaly zhruba šest hodin a oba týmy se dohodly na dalším kole rokování a zamířily do svých metropolí ke konzultacím.

Putin vydal v únoru 2022 rozkaz zahájit „speciální vojenskou operaci“, jak Moskva nazývá nevyprovokovanou plnohodnotnou invazi do sousední země. Konflikt si za poslední tři roky dosud vyžádal životy stovek tisíc vojáků a tisíců civilistů a spustil nejvážnější konfrontaci mezi Ruskem a Západem od dob studené války.

O možnosti přicestovat do Istanbulu se v pondělí zmínil i americký prezident Donald Trump, který se snaží zprostředkovat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Krátce po oznámení Kremlu o složení delegace ale agentura Reuters informovala, že Trump do Turecka nezamíří.

Jednání ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska Dmytra Kuleby a Sergeje Lavrova v turecké Antalyi 10. března opět nevedlo k pokroku v otázce možného vyhlášení příměří ani ustavení koridoru pro evakuaci civilistů z Mariupolu.

Setkání ministrů bylo první ukrajinsko-ruskou schůzkou na tak vysoké úrovni od zahájení plnohodnotného ruského vojenského vpádu. Kyjev tehdy odmítl ruské podmínky. Lavrov například požadoval, aby Ukrajina byla neutrální a demilitarizovaná. Mezi požadavky byla podle Kuleby i kapitulace země, což je pro Kyjev nepřijatelné.

Po jednání v Istanbulu 29. března 2022 Moskva oznámila, že stáhne své jednotky z Černihivské a Kyjevské oblasti na severu napadené země, což zdůvodnila snahou zlepšit vzájemnou důvěru a vytvořit podmínky pro dohodu s Kyjevem. Ukrajinští vyjednavači avizovali, že jejich země by mohla přijmout neutrální status, pokud by na celém území zavládl mír a začal by fungovat systém bezpečnostních záruk.