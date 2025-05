USA obrací a z Ruska je „padouch“. Ve hře jsou 500procentní cla

Znovu také zdůraznil, že rusko-ukrajinská válka nemá vojenské řešení. Ruský vládce Vladimir Putin nemůže zabrat celou sousední zemi, a zároveň Ukrajina „nemůže Rusy zcela vytlačit tam, kde byli v roce 2014“, konstatoval Rubio, který už dříve naznačil, že USA by se mohly ze snah o zprostředkování konce konfliktu stáhnout.

Členové Trumpovy administrativy v posledních dnech vyjádřili skepsi, pokud jde o rychlé ukončení konfliktu. Podle viceprezidenta JD Vance nyní bude na Rusech a Ukrajincích, aby se seznámili s podmínkami míru druhé strany. „Bude na nich, aby dospěli k dohodě a zastavili tento brutální, brutální konflikt,“ řekl viceprezident moderátorovi Fox News Bretu Baierovi. „Nikam to nevede, Brete. Nesměřuje to k nějakému brzkému konci,“ poznamenal.

Putin podle senátora nakonec bude stát před volbou, zda vyjednávat, nebo nechat ruskou ekonomiku „zdrcenou“. Tlak na nové sankce vůči Moskvě následuje po sérii legislativních kroků v Kongresu. Začátkem tohoto měsíce Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal předložili návrh zákona zaměřený na ruský průmysl s přísnými ekonomickými sankcemi, pokud by Moskva odmítla mírovou dohodu.

Podle agentury Bloomberg , jež legislativu studovala, návrh zahrnuje 500procentní clo na dovoz ze států, které nakupují ruskou ropu, zemní plyn, ropné produkty nebo uran. Občanům USA by také zakázal nakupovat ruské státní dluhopisy. Podle Grahama zákon podporuje 72 ze 100 senátorů, navíc za ním stojí lídři obou politických stran.

Pomoci Trumpovi dostat se ze slepé uličky by měl podle republikánského senátora Lindseyho Grahama nový návrh zákona, jenž by nepřímo uvalil na Ruskou federaci „drtivé“ restrikce v případě, že Putin odmítne zahájit seriózní mírová jednání o ukončení války na Ukrajině, informoval server Kyiv Post .

Trump během loňské kampaně tvrdil, že konflikt ukončí do 24 hodin od nástupu do funkce, aniž by sdělil detaily, jak toho chce dosáhnout. Později svá slova mírnil a hovořil o prvních sto dnech své vlády, ani tento limit se mu ale nepodařilo ke konci dubna splnit. Masivní ruské údery na území Ukrajiny pokračují, velikonoční příměří Moskva nedodržela a šéf Kremlu nyní vyhlásil jednostranně klid zbraní během květnového výročí konce druhé světové války, přestože ho Kyjev i Bílý dům vyzývají k trvalému příměří.

Koncem února následovala bezprecedentní roztržka s ukrajinským lídrem v Bílém domě, která otřásla jak vztahy mezi USA a Kyjevem, tak i mezi Washingtonem a jeho spojenci na starém kontinentu. K hádce došlo poté, co Zelenskyj zpochybnil slova viceprezidenta USA JD Vance o diplomatickém jednání s Ruskem. Trump na něj poté křičel, že si zahrává se třetí světovou válkou a že je neuctivý ke Spojeným státům.

Z textu ujednání vyplývá i další důležitá věc, a to, že jakákoli další vojenská pomoc ze strany USA by se započítala jako americký příspěvek do fondu.

Trump dříve označil ujednání za náhradu za miliardovou americkou pomoc, která byla Ukrajině poskytnuta od plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022, od tohoto požadavku ale ustoupil. Po uzavření paktu navíc odsouhlasil vůbec první prodej zbraní napadené zemi v hodnotě 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) od nástupu k moci v lednu.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný vnímá dohodu o nerostech jako velký posun. „Kromě toho, že to poprvé nastavuje přímou investiční aktivitu ze strany Spojených států do Ukrajiny, tak to zároveň odvaluje velkou zátěž, která byla v bilaterálním vztahu mezi Ukrajinou a USA,“ hodnotí Kopečný. Washington podle něj stále víc vnímá Rusko, jaké opravdu je, tedy agresor, který neplní dohody.