Trump chce, aby Putin přestal střílet na Ukrajině a podepsal mírovou dohodu

„Chci, aby přestal střílet, sedl si a podepsal dohodu,“ odpověděl Trump v neděli na otázku, co od Putina chce. Prezident USA hovořil na letištní ploše v Morristownu před nástupem do speciálu Air Force One mířícího do Washingtonu poté, co se šéf Bílého domu v sobotu zúčastnil pohřbu papeže Františka v Římě.

„Domnívám se, že máme rámec dohody, a chci, aby ji podepsal,“ dodal Trump zřejmě v narážce na mírový plán navržený Spojenými státy pro ukončení více než tři roky trvající plnohodnotné ruské války na Ukrajině.

Trump se v sobotu ve Vatikánu krátce setkal se Zelenským na okraj pohřbu papeže Františka. Jednání, které bylo prvním osobním setkáním od únorové vážné roztržky obou politiků ve Washingtonu, Bílý dům označil za velmi produktivní a Zelenskyj za velmi symbolické s potenciálem stát se historickým, pokud se podaří dosáhnout společných výsledků.