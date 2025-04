Trump vyzval Ukrajinu a Rusko k setkání, dohoda je podle něj blízko

Ukrajina a Rusko jsou velmi blízko mírové dohodě a měly by uspořádat setkání na velmi vysoké úrovni, aby tuto dohodu dokončily. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social krátce po příletu do Itálie, kde se zúčastní pohřbu papeže Františka.

Server Axios v týdnu napsal, že americký návrh mírového plánu, podle kterého by USA de iure uznaly ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska a de facto také okupované části Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti, vznikl poté, co Witkoff před týdnem jednal s Putinem. Ten nabídl Witkoffovi podle informací deníku Financial Times zastavení ruské invaze na současné frontové linii.

V otázce možného obnovení přímých rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, které zmínil Trump, záleží podle Šíra na připravených podmínkách a předmětu rozhovorů. „Pokud by skutečně mělo být předmětem to, že Ukrajina ustoupí, tak si dovedu představit, že Vladimir Putin od Volodymyra Zelenského kapitulaci osobně přijme,“ pokračoval. Upozornil ale na to, že jinak tomu nic nenasvědčuje.

„Zatím pozice obou stran jsou natolik vzdáleny, že by bylo potřeba nalézt pomocí rozhovorů na nižší úrovni nějaký společný základ, od čeho by pak bylo možno se odpíchnout na vyšší úrovni a co by setkání na vyšší úrovni mohlo eventuálně stvrdit,“ dodal s tím, že toto nyní na stole není.